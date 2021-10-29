Цифровая экономика Китая демонстрирует жизнеспособность

С начала этого года на посвященных интернету выставках и конференциях, таких как Китайская международная выставка индустрии больших данных (CIBDIE), Китайская международная выставка интеллектуальной индустрии, Форум "Чжунгуаньцунь" и Всемирная конференция по вопросам интернета, были представлены многочисленные новые технологии и приложения. Их спектр охватывает сервисных роботов, интеллектуальных дезинфекционных роботов, роботов для обеспечения безопасности, глобальную спутниковую навигационную систему "Бэйдоу" и интеллектуальные вычислительные платформы, помогающие роботам и человеку освоить знания в разных сферах. Все эти разработки не только демонстрируют сильную жизнеспособность цифровой экономики, но и указывают направление для достижения высококачественного развития и жизни.

О развитии диджитал-сегмента лучше всего свидетельствует статистика. Согласно Отчету о развитии интернета в Китае в 2021 году, опубликованному Китайской академией исследований киберпространства, по итогам 2020 года объем цифровой экономики КНР достиг 39,2 триллиона юаней (6,13 триллиона долларов), сохранив темпы роста в годовом исчислении на уровне 9,7 процента и став важной движущей силой для стабилизации роста экономики.

По состоянию на конец июня 2021 года уровень цифрового управления ключевыми процессами и коэффициент распространения цифровых инструментов для разработок и проектирования в ключевых областях обрабатывающей промышленности Китая составили 53,7 и 73,7 процента соответственно, а уровень удовлетворения спроса на интеллектуальное производственное оборудование на внутреннем рынке превысил 50 процентов. Помимо этого непрерывно появлялись технологические новшества, такие как цифровые теплицы, роботы-сборщики, удаленная работа, интеллектуальная логистика, беспилотные порты и т. д.

Страны мира рассматривают цифровизацию экономики как движущую силу инновационного развития

За этими уникальными разработками стоит колоссальная работа по продвижению строительства информационной инфраструктуры и постоянное совершенствование возможностей технологических инноваций. Китай уже построил крупнейшие в мире волоконно-оптическую и мобильную сети. В частности, базовые станции 5G охватили все города на уровне окружного значения, более 95 процентов уездных городов и свыше трети поселковых районов. Исторически были решены проблемы со связью в сельской местности. Уровень распространения волоконно-оптических линий связи и сетей 4G в китайских деревнях достиг 99 процентов, что заложило прочный фундамент для высококачественного развития экономики страны.

Значительный прогресс также был достигнут в исследованиях и разработках базовых и универсальных технологий. Ряд крупных научно-технических открытий в таких сферах, как 5G, квантовые вычисления, высокотехнологичные микросхемы, высокопроизводительные компьютеры, сетевая архитектура, базовые операционные системы, спутниковый интернет, промышленный интернет и интеллектуальное производство, стали важной движущей силой цифровой трансформации.

В наши дни в мире активизируются небывалые глубокие изменения, по-прежнему широко распространяется новая коронавирусная инфекция. На этом фоне восстановление мировой экономики сталкивается с серьезными вызовами. В то же время набирает силу новый раунд научно-технической революции и промышленных преобразований, что способствует стремительному развитию цифровых технологий. Страны во всем мире, рассматривая цифровизацию экономики как важную движущую силу инновационного развития, приступили к осуществлению перспективных стратегий в таких областях, как разработка передовых технологий, совместное использование данных, защита конфиденциальной информации и подготовка талантов.

"Основные положения 14-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года" выдвинули "создание новых преимуществ в цифровой экономике". После официального обнародования документа разные территории страны последовательно запустили и начали реализовывать соответствующие проекты и планы действий, чтобы в полной мере использовать преимущества больших данных и богатых сценариев приложений, способствовать глубокой интеграции цифровых технологий в реальный сектор экономики, стимулировать трансформацию и модернизацию традиционных отраслей, а также содействовать появлению новых отраслей, форматов и моделей бизнеса. В результате неустанных усилий различных сторон ускоряется рост цифровой экономики по всему Китаю.

Материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"