Депутат обратилась в Генпрокуратуру в связи с требованиями к матери погибшего ребенка

Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность страховых требований к матери сбитого электричкой ребенка.

Ранее стало известно, что компания "Росгосстрах" потребовала 400 тысяч рублей от семьи 15-летнего школьника, которого в ноябре 2019 года насмерть сбила электричка в подмосковном Солнечногорске. Подросток переходил пути по наземному переходу и не заметил ее приближения. Страховщики потребовали возместить ущерб "за поврежденный поезд".

Яна Лантарова, комментируя это требование, назвала его циничным. "Случившееся - это ее беда, а уж точно не вина, - подчеркнула депутат. - Я уже направила запрос в Генеральную Прокуратуру РФ, а также в аппарат Уполномоченного по правам человека РФ, с просьбой проверить законность действий страховой компании и дать им оценку".

По оценке первого зампреда комитета, данная история подняла проблему отсутствия грамотной системы просвещения детей в школах основам безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения, а также профилактики детского травматизма. "Этот вопрос планирую обсудить с коллегами на ближайшем заседании комитета по просвещению Государственной думы", - сообщила Лантарова.

В "Россгострахе", обосновывая требования, ранее объяснили, что школьник нарушил правила нахождения у железнодорожных путей и что несовершеннолетние с 14 лет сами несут ответственность за причиненный вред. Таким образом, обязательства перед страховой компанией в результате возникли у законных представителей погибшего подростка.