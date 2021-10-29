Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин может быть причастен к незаконной охоте. В багажнике машины, за рулем которой находился депутат, правоохранители обнаружили разделанную тушу лося.

В областном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства сообщили, что в минувший четверг проводили контрольный рейд вместе с участковым уполномоченным полиции в охотничьих угодьях Лысогорского района.

Поздно вечером, около 23 часов, проверяющие услышали выстрелы. Недалеко от места, откуда они раздавались, инспекторы обнаружили автомобиль и двоих мужчин. В багажнике машины находилась разделанная часть туши лося, топор и ножи со следами крови, а в 40 метрах от автомобиля нашли шкуру животного. По словам мужчин, тушу лося они якобы нашли в лесу и решили забрать ее с собой. На видеозаписи, сделанной, судя по всему, во время задержания и размещенной в сети Интернет, один из мужчин представляется депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

Как объясняют в комитете, перевозка продуктов охоты без разрешающих документов уже является нарушением закона. Кроме того, в охотничьем угодье, где задержали подозреваемых в браконьерстве, квота на добычу лося не устанавливалась, и охота на него являлась незаконной. Егерь написал заявление в полицию. В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело, а поскольку водитель автомобиля отказался от медицинского освидетельствования, на него составили протокол об административном правонарушении.

Уголовное дело открыли по статье о незаконной охоте. По этой статье санкции не маленькие - штрафы в районе полумиллиона рублей, возможен срок в местах не столь отдаленных. Пока ситуация такова - дело заведено по факту, и подозреваемых в нем официально еще нет. Правда, доказать виновность тех граждан, которые "нашли" уже застреленного лося, несложно. Современная экспертиза даст однозначный ответ на вопрос - когда погибло животное, сколько времени прошло с его смерти и до момента разделки туши, и чьи боеприпасы прервали жизнь животного.

Тем временем

Автомобиль, в котором обнаружили окровавленные топор и ножи, зарегистрирован на местное отделение КПРФ.