Диетолог назвала помогающие при бессоннице продукты

Недостаток сна может отрицательно сказаться на работе нервной системы и привести к различным заболеваниям. Обеспечить крепкий и полноценный сон можно не только медикаментозными средствами, но и продуктами.

Как сообщила KP.RU диетолог Елена Соломатина, прекрасно помогают выспаться черешня и вишня, которые содержат так называемый гормон сна - мелатонин. Причем при заморозке мелатонин в ягодах сохраняется, и замороженную вишню можно размораживать каждый вечер. Гормон сна также присутствует в вишневом соке.

Заснуть также помогут стакан теплого молока, ряженки, простокваши или кефира, которые содержат другое полезное вещество триптофан. Оно необходимо для выработки мелатонина. В обед диетолог рекомендует включать в рацион питания блюдо из индейки и бурого риса (они также содержат триптофан), которые насытят организм полезными веществами к вечеру и сон будет размеренным.

Семечки, орехи, гречка, зеленые овощи - эти продукты богаты магнием, который, по словам Елены Соломатиной, также способствует выработке мелатонина. Цикорий, мята, ромашка, финики - обладают расслабляющим и успокаивающим действием, поэтому их хорошо использовать вечером.

"Финики обладают успокаивающим воздействием на нервную систему. Регулярное употребление фиников укрепляет нервы, но сухофрукты очень калорийны. Поэтому следует ограничивать себя парой штучек с ромашковым чаем. Который сам по себе, как и чай с мятой, тоже полезен при бессоннице", - считает специалист.