Джуд Лоу сыграет самого кровожадного короля Генриха VIII

Джуд Лоу снимется в психологической драме об английском короле Генрихе VIII. Его шестую супругу Екатерину Парр сыграет Мишель Уильямс. Об этом сообщает портал голливудских новостей Deadline.

У психолого-исторической драмы рабочее название - Firebrand. Режиссером картины выступит бразилец Карим Айнуз. Его фильмы не раз представляли на Венецианском кинофестивале, а также он - лауреат Каннского кинофестиваля в программе "Особый взгляд" за "Невидимую жизнь Эвридики".

Екатерина Парр - единственная жена Генриха VIII, которой удалось избежать смерти от рук короля. Ее предшественницы то были изгнаны, то умирали в родах, то были казнены.

"Эта женщина заслуживает отдельного кинопортрета, - сказал Карим Айнуз в интервью Deadline. - Ей было непросто, она была заперта в замке с чудовищем. Генрих был очень интересной личностью, но сверхжестоким, хотя это и соответствовало своему времени. Джуд Лоу понял идею - он сыграет прежде всего интересного исторического героя, самого могущественного человека своего времени. А Екатерина Парр меня очень вдохновила- просвещенная, эмансипированная. Она очень недооцененный историками персонаж. Она смогла заявить о себе в эпоху, когда женщина была всего лишь приложением к мужчине, даже если он король. Она-то и станет центральным персонажем картины".

Дата выхода картины пока неизвестна. Съемки еще не начались. Ожидается, что они пройдут в старинных замках XVI века. "Мы уже нашли замок, где все еще гуляют привидения", - поделился режиссер.