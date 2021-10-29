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29.10.2021 19:00
Рубрика: Культура

Эд Ширан выпустил новый альбом " =" и видео Overpass Graffiti

Текст: Александр Алексеев

Английский певец и гитарист выпустил 29 октября новый диск, названием которого стал знак равенства - "=" . А уже ближе к вечеру представил ролик на одну из самых бойких и веселых его песен - Overpass Graffiti.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Zivert выпустила альбом Vinyl #2

Пятый студийный альбом самого успешного музыканта 2020 года, выпущенный им после творческого отпуска, взятого в честь начала счастливой семейной жизни и рождения дочери (и после очередного мирового турне), продемонстрировал то, как сильно изменился Эд Ширан.

В новом альбоме 14 треков и автором всех их снова стал сам Ширан. Если прежде музыканта любили за красивые баллады и голубоглазый соул, то теперь он увлекся и бойкими электронными танцевальными ритмами, атмосферными тембрами и эстетикой new wave в духе Bronski Beat, Марка Алмонда и Visage середины 80-х. В этих традициях был записан его первый сингл для нового диска - Bad Habbits. Продолжает их и новинка пятницы - Overpass Graffiti, с множеством интересных и колоритных действующих в кадре.

При этом песня Shivers, уже несколько недель возглавляющая хит-парад Великобритании, это - уже акустическое гитарное middle-tempo , наследующее одновременно и южному буги и кантри-музыке. Столь разноплановым и интересным, щедрым на эмоции и разнообразие саунда, получился новый альбом.

Кстати

Новое видео снято в жанре Road Movie. Клип, начинается с того, что Эд Ширан выходит ночью на заправке в туалет из своего гастрольного автобуса, но задерживается и водитель уезжает без него. После чего Эд долго идет в халате и шлепанцах вдоль трассы, пока его не подбирает компания молодых ребят и девушек на старом автобусе. С ними он отправляется отдыхать на озеро, а ночью попадает на загадочную лесную дискотеку с неоновыми огнями. Дальше появляются байкеры, борец сумо за рулем, и приключения продолжаются…

Между тем

Новое видео за два часа собрало уже более 200 тысяч просмотров на YouTube.

Культура Музыка РГ-Видео

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