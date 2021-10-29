Экс-главу Польши обвинили в даче ложных показаний

Экс-глава Польши Лех Валенса был обвинен в даче ложных показаний о сотрудничестве со спецслужбами в 70-е годы прошлого столетия. Об этом в пятницу сообщил Институт национальной памяти.

"Лех Валенса был обвинен в даче ложных показаний, которые должны были служить доказательством в уголовном процессе о подделке оперативных документов Службы безопасности в 1970-1976 гг.", - говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что бывший президент Польши не признал своей вины.

В 2016 году Валенса заявил, что не сотрудничал с польскими спецслужбами, а дело, заведенное на агента Болека, под которым якобы скрывался политик, является фальшивкой. Однако экспертиза почерка подтвердила подлинность документов.