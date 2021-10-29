Эксперт: Нельзя предсказать, когда COVID-19 станет сезонным

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов полагает, что срок, когда коронавирус станет сезонным заболеванием, наподобие гриппа, сейчас предсказать невозможно.

Он пояснил, что в этом вопросе неправильно ставить какие-то четкие рамки, поскольку процесс многофакторный. "В конкретные сроки сказать, что завтра или послезавтра, или в обозримом будущем инфекция станет сезонной, на мой взгляд, не представляется возможным", - сообщил эксперт в ходе Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

Горелов отметил, что в мире пока нет противовирусных препаратов, которые бы регулировали происходящий на фоне коронавируса инфекционный процесс. Представитель Роспотребнадзора уточнил, что когда только часть населения вакцинирована, происходит "ускользание вируса к неиммунному организму". "Именно в неиммунном организме чаще всего происходят его изменения, отмечаются все мутации, с которыми человечество сталкивается вновь и вновь", - заключил Александр Горелов.

Ранее Минздрав разрешил одновременно делать прививку от COVID-19 и гриппа. Соответствующие изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V". До сих пор рекомендовалось делать месячный перерыв между двумя прививками.