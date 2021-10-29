Эксперт: Россияне готовы сменить профессию, чтобы остаться на удаленке

Россияне все чаще меняют профессию, чтобы остаться работать в режиме удаленки. Причем речь идет не о переходе в смежные отрасли, а кардинальной смене рода деятельности. Об этом рассказала HR бизнес-партнер Александра Малеева.

По ее мнению, в новой реальности, к которой нас привела пандемия коронавируса, люди, которые давно определись с профессией, вдруг получили дополнительные возможности: в первую очередь временные, для переобучения. "Это связано с тем, что поколение нынешних 35-45 летних, как правило, выбирало профессию в соответствии с модой, и далее шло по накатанной. Вынужденный исход из офисов наконец подтолкнул работников заняться любимым делом, а также поиском возможности и дальше работать удаленно", - уточнила Малеева, добавив, что в качестве смены деятельности люди чаще всего рассматривают такие сферы как психология, фитнес, кулинария, бьюти-услуги, ландшафтный дизайн.

Эксперт пояснила, что в своей практике она встречает большое количество соискателей, которые, проработав много лет, например, бухгалтером, освоили профессию кондитера, или переквалифицировались из менеджера склада в дизайнера ногтей. "Не так давно на вакансию журналиста откликнулась женщина, которая до этого работала массажистом", - уточнила собеседница.

Выводы Александры Малеевой косвенно подтверждают данные сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Руководитель пресс-службы компании Наталья Ильченко рассказала, что сегодня каждый пятый, кто планирует пройти переобучение, впоследствии надеется сменить работу. При этом повысить квалификацию самостоятельно без финансового участия работодателя в ближайшем году планируют 47% россиян.