Эксперт: Россияне готовы сменить профессию, чтобы остаться на удаленке

Новости

Два человека погибли во время пожара в якутском селе 06:49
WSJ: Пострадавшим из-за Трампа мигрантам могут выплатить более 1 млрд долларов 06:35
В Магаданской области пойдет под суд бывший главный судебный пристав 06:23
Гинцбург рассказал о сроке действия назальной вакцины от COVID-19 05:47
Новозеландский Окленд возглавил рейтинг лучших городов для туристов 05:33
В ДВФУ откроют первый в РФ многопрофильный бакалавриат по биомедицине 05:05
В США самолет совершил экстренную посадку из-за нападения на стюардессу 04:55
Якутский исторический фильм презентовали в Доме кино в Москве 04:35
На Чукотке развернули дополнительные койки для больных COVID-19 04:31
В Приморье с 30 октября ужесточат антиковидные меры 04:19
Двигатель для лайнера МС-21 впервые проверили вулканическим пеплом 03:58
Врач Тяжельников предупредил об опасности пассивного отдыха в нерабочую неделю 03:36
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в центре европейской части РФ 03:11
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ 02:55
Ученые Боливии: В высокогорных районах смертность от COVID-19 ниже 02:13
Бюст Гагарина установлен в столице Никарагуа 01:55
Невролог перечислила симптомы начинающегося инсульта 01:29
Бастрыкин потребовал повторно доложить ему о деле врача Сушкевич 01:03
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце 00:51
США отложили испытания гиперзвукового оружия перед саммитом с РФ 00:29
Проценко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 среди молодежи 28.10.2021
Глава минюста Польши заявил, что Варшава не будет выплачивать штрафы ЕС 28.10.2021
Киев переходит в "красную зону" карантина с 1 ноября 28.10.2021
В Москве на младенца рухнул строительный забор 28.10.2021
Врач: Переболевшие ковидом через полгода могут снова им заразиться 28.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт: Россияне готовы сменить профессию, чтобы остаться на удаленке

Текст: Нина Егоршева
Россияне все чаще меняют профессию, чтобы остаться работать в режиме удаленки. Причем речь идет не о переходе в смежные отрасли, а кардинальной смене рода деятельности. Об этом рассказала HR бизнес-партнер Александра Малеева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее мнению, в новой реальности, к которой нас привела пандемия коронавируса, люди, которые давно определись с профессией, вдруг получили дополнительные возможности: в первую очередь временные, для переобучения. "Это связано с тем, что поколение нынешних 35-45 летних, как правило, выбирало профессию в соответствии с модой, и далее шло по накатанной. Вынужденный исход из офисов наконец подтолкнул работников заняться любимым делом, а также поиском возможности и дальше работать удаленно", - уточнила Малеева, добавив, что в качестве смены деятельности люди чаще всего рассматривают такие сферы как психология, фитнес, кулинария, бьюти-услуги, ландшафтный дизайн.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Почти у половины россиян выросла нагрузка на работе в связи с удаленкой

Эксперт пояснила, что в своей практике она встречает большое количество соискателей, которые, проработав много лет, например, бухгалтером, освоили профессию кондитера, или переквалифицировались из менеджера склада в дизайнера ногтей. "Не так давно на вакансию журналиста откликнулась женщина, которая до этого работала массажистом", - уточнила собеседница.

Выводы Александры Малеевой косвенно подтверждают данные сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Руководитель пресс-службы компании Наталья Ильченко рассказала, что сегодня каждый пятый, кто планирует пройти переобучение, впоследствии надеется сменить работу. При этом повысить квалификацию самостоятельно без финансового участия работодателя в ближайшем году планируют 47% россиян.

Экономика Работа

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о сроке действия назальной вакцины от COVID-19
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ
Facebook сменила название
Проценко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 среди молодежи
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году