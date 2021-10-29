Эксперты протестировали тряпочку Apple за 19$

На портале IFixit провели эксперимент с новым аксессуаром от Apple - тряпочкой из микрофибры Polishing Cloth. На официальном сайте компании ее можно купить за 19 долларов.

"Эксперимент" эксперты начали нетривиально: протерли экран iPhone купюрой номиналом в 20 долларов и задали вопрос: "Мы делаем это правильно?". Материал, из которого изготовлена Polishing Cloth, напомнил экспериментаторам о внутренней стороне чехла для iPad. "О мой бог! У тряпочки даже есть "водяной знак", - поиронизировали эксперты.

Далее они разрезали Polishing Cloth пополам и посоветовали тем, кто остался недоволен тряпочкой за 19 долларов, сделать из нее два аксессуара по 9,5 доллара. "Под микроскопом видно премиальное качество Polishing Cloth. Волокна сложены так, чтобы не просто стать предметом для протирки гаджетов, но и объектом красоты", - завили авторы портала, сравнив тряпочку с обычной тканью из микрофибры.

В итоге Polishing Cloth заработала 0 балов из 10 по ремонтопригодности. "После того, как вы разрезали ее на куски ножницами, восстановить ее невозможно", - резюмировали эксперты.

Как уточняется на сайте Apple, Polishing Cloth изготовлена из специального материала, которая не повреждает, в том числе, экраны с нанотекстурой.