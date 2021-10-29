Финансист посоветовала инвестировать деньги с помощью банковских вкладов

Преимущества тех или иных инвестиционных инструментов сложно оценивать отвлеченно, поскольку многое зависит от факторов, например, размера капитала и опыта. При этом банковские депозиты весьма привлекательны для многих россиян, рассказала директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), член Экспертного совета по финансовой грамотности Банка России Гузелия Имаева.

Она отметила, что банковские вклады - это достаточно консервативное и понятное многим вложение, которое при сумме до 1,4 миллиона страхуется государством. В этом году наметился рост ставок, но пока они еще граничат с уровнем инфляции. Из-за низких ставок в прошлом году россияне стали чаще пользоваться другими инвестиционными инструментами, где доходность может быть существенно выше, чем по вкладам.

Однако, предупредила Имаева, рассчитывать на хороший доход можно только в том случае, если инвестор способен учесть множество факторов и обстоятельств, которые определяют колебания на фондовом рынке, а тем, кто не готов рисковать, лучше все же воспользоваться банковским вкладом.

"Он не даст большой доходности, но вы сможете покрыть инфляцию или большую часть инфляции. А потом уже рассматривать инвестиционные инструменты, если вы психологически и финансово готовы потерять вложенные средства в случае колебаний на фондовом рынке", - сказала Имаева в интервью радио Sputnik.