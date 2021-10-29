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29.10.2021 10:40
Рубрика: Экономика

Финансист посоветовала инвестировать деньги с помощью банковских вкладов

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Преимущества тех или иных инвестиционных инструментов сложно оценивать отвлеченно, поскольку многое зависит от факторов, например, размера капитала и опыта. При этом банковские депозиты весьма привлекательны для многих россиян, рассказала директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), член Экспертного совета по финансовой грамотности Банка России Гузелия Имаева.

Фото: istock
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Она отметила, что банковские вклады - это достаточно консервативное и понятное многим вложение, которое при сумме до 1,4 миллиона страхуется государством. В этом году наметился рост ставок, но пока они еще граничат с уровнем инфляции. Из-за низких ставок в прошлом году россияне стали чаще пользоваться другими инвестиционными инструментами, где доходность может быть существенно выше, чем по вкладам.

Однако, предупредила Имаева, рассчитывать на хороший доход можно только в том случае, если инвестор способен учесть множество факторов и обстоятельств, которые определяют колебания на фондовом рынке, а тем, кто не готов рисковать, лучше все же воспользоваться банковским вкладом.

"Он не даст большой доходности, но вы сможете покрыть инфляцию или большую часть инфляции. А потом уже рассматривать инвестиционные инструменты, если вы психологически и финансово готовы потерять вложенные средства в случае колебаний на фондовом рынке", - сказала Имаева в интервью радио Sputnik.

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