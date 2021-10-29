"Газпром" достиг целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах

"Газпром" обеспечил необходимый уровень оперативного резерва газа в российских подземных хранилищах (ПХГ) в 72,638 млрд кубометров, сообщила пресс-служба компании.

"Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн кубометров", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что работа по закачке голубого топлива в ПХГ продлится до 8 ноября.

По данным "Газпрома", за девять с половиной месяцев 2021 года компания добыла 399,4 млрд кубометров газа (на 16,6% больше, чем в 2020 году). Поставки на внутренний рынок компания нарастила на 16,6%, а экспорт в страны дальнего зарубежья - на 13,1% (до 152,2 млрд кубометров).