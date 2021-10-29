Новости

Северный флот передал для больниц Костромской области 2 тонны кислорода 15:05
В СК РФ прокомментировали приговор по первому делу "Зимней вишни" 15:00
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
"Росгосстрах" вернет матери погибшего ребенка взысканные 400 тысяч рублей 14:55
В Ростове вынесли приговор членам террористической ячейки из Бахчисарая 14:53
Kia обновила еще одну модель для российского рынка 14:42
Нижегородским ресторанам разрешили работать навынос 14:38
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ 14:36
Лукашенко дал поручение активно развивать производство электробусов 14:34
В Тамбовской области отменили массовые мероприятия 14:33
Матвиенко: Медики должны чувствовать внимание со стороны государства 14:31
В Петербурге пожилым официально разрешили не получать QR-коды 14:17
Большинство россиян собираются провести нерабочие дни дома 14:17
В Верховной раде заявили о прекращении поставок российского угля 14:16
Цены на газ в Европе упали до 850 долларов за тысячу кубометров 14:12
В Подмосковье на улице расстреляли прохожего 14:11
Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии в России 14:07
Жительница Французской Полинезии выиграла 220 млн евро в лотерею 13:45
Рафик Загрутдинов: 160 жилых домов введено в столице по программе реновации 13:44
Военные медики ЦВО будут работать в четырех больницах Хакасии 13:37
Москва увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 32% 13:33
В Кремле заявили о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида 13:30
Владимир Путин назначил нового посла на Мальте 13:27
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26
В Кремле рассказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 14:07
Рубрика: Общество

Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии в России

Текст: Евгения Думанская

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала помнить об ответственности, решив подделать QR-коды, которые введены в 47 регионах для посещения различных учреждений. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Врач объяснил, почему опасно ограничиваться одной прививкой от COVID-19

Как отметила Голикова, за фальсификацию и использование поддельных документов, следует наказание. Также она призвала помнить об "ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию".

"Берегите себя и своих близких", - сказала вице-премьер.

Также Голикова предостерегла от путешествий за пределы своего региона во время нерабочих дней. Она отметила, что сейчас на карте нет ни одного "зеленого" региона, где ситуация была благоприятной, а в 13 субъектах за последнюю неделю показатели ухудшились.

Нерабочие дни в России объявлены с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Регионы могут увеличить этот период, исходя из ситуации на месте.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте
Голикова: Ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах
В Госдуме оценили заявления Пентагона о поставках вооружения на Украину
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ
ЦБ раскрыл, сколько выявил новых пирамид, маскирующихся под игры
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей