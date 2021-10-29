Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии в России

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала помнить об ответственности, решив подделать QR-коды, которые введены в 47 регионах для посещения различных учреждений. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Как отметила Голикова, за фальсификацию и использование поддельных документов, следует наказание. Также она призвала помнить об "ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию".

"Берегите себя и своих близких", - сказала вице-премьер.

Также Голикова предостерегла от путешествий за пределы своего региона во время нерабочих дней. Она отметила, что сейчас на карте нет ни одного "зеленого" региона, где ситуация была благоприятной, а в 13 субъектах за последнюю неделю показатели ухудшились.

Нерабочие дни в России объявлены с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Регионы могут увеличить этот период, исходя из ситуации на месте.