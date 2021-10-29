ГП РФ: Нелегальные мигранты часто становятся жертвами торговли людьми

Наряду с женщинами и детьми жертвами торговли нередко становятся мигранты, нарушившие законодательство при въезде и пребывании в государстве. Такие мигранты становятся легкой "добычей" преступников. Об этом в пятницу Генпрокурор России Игорь Краснов заявил на заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС, посвященном вопросам борьбы с угрозой торговли людьми, особенно женщинами и детьми.

"Эта проблема тесно связана с использованием по сути рабского труда, имеющего высокий уровень латентности, поскольку во многих случаях сами жертвы избегают контактов с правоохранительными органами", - отметил глава российского надзорного ведомства.

В этой связи, по словам Краснова, под постоянным контролем Генпрокуратуры находятся вопросы соблюдения миграционного законодательства. Только в прошлом году по материалам прокурорских проверок в России возбуждено порядка тысячи уголовных дел о преступлениях в сфере миграции.

Кроме того, как отметил Игорь Краснов, проводимый регулярный мониторинг правоприменительной практики, связанной с траффикингом - то есть торговлей людьми, свидетельствует, что чаще других его проявлений в России встречаются факты сексуальной эксплуатации женщин и детей.

Например, в 2020 году преступления, связанные с организацией и вовлечением в занятие проституцией, а также незаконным оборотом порнографических материалов, составили 99 процентов от общего числа выявленных в сфере торговли людьми.

"Для предотвращения их распространения необходимы скоординированные меры по противодействию международной секс-индустрии женщин и несовершеннолетних, борьбе с организованными криминальными группировками, действующими в данной сфере", - особо подчеркнул Игорь Краснов.

В то же время, он выразил сожаление в связи с тем, что коммерческая эксплуатация детей в интернет-пространстве носит многоаспектный характер. По данным Генпрокурора РФ, ежегодно прокуроры в судебном порядке добиваются блокировки тысяч интернет-ресурсов, содержащих пропаганду проституции и порнографии с участием несовершеннолетних, а также используемых для их вовлечения в террористическую, экстремистскую и другую преступную деятельность.