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Текст:   Вера Черенева 
09:00 29.10.2021
Российская газета - Спецвыпуск № 248(8599)

Разумность во всем

Группа "Аквилон" отметила 18-летие со дня создания. Сейчас федеральный девелопер входит в двадцатку крупнейших строительных компаний страны, а в Петербурге и Ленинградской области - в ТОП-5 по объему ввода недвижимости в эксплуатацию. Проекты компании представлены в пяти регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельске и Северодвинске. Они неоднократно возглавляли рейтинги наиболее востребованных и инвестиционно-привлекательных объектов недвижимости. В самой компании объясняют свой успех принципами "Разумного девелопмента", которые внедрены на всех этапах строительства. О том, как работает эта система, на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал президент Группы "Аквилон" Александр Рогатых.
Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев

Александр Савватьевич, что такое "Разумный девелопмент" и зачем он нужен?

Александр Рогатых: Это очень многогранное понятие. В общих чертах, мы стараемся придерживаться принципов разумности абсолютно во всем - это ответственное отношение и к самому бизнесу, и к территории, и к нашему продукту, и к обществу.

Структура Группы "Аквилон" ориентирована на разумное развитие. Она нетиповая и выделяется на рынке. Мы строим в нескольких городах, и за них отвечают три подразделения. Подчеркну, что это не филиалы, а самостоятельные офисы. Наиболее крупное по объему строительства - это подразделение Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Отдельная команда отвечает за Архангельск и Северодвинск, и еще одно подразделение работает в Москве.

Но мы не выделяем лидерского офиса в структуре Группы. Все подразделения самодостаточны. Это во многом связано со спецификой городов, где мы строим. Они уникальны, имеют внутренние особенности. Такая структура нужна, чтобы, с одной стороны, коллектив каждого из офисов мог развиваться и генерировать ценные для его региона идеи, с другой - все команды объединены главными принципами развития качества продукта и общей философией. Так мы создали богатую почву для рождения новых решений по улучшению проектов, и последующего обмена ими. Этот подход полезен и нам, как девелоперской компании, и востребован у покупателей, т.к. они получают качественный и зачастую не имеющий аналогов на рынке продукт.

Какие из идей удалось реализовать уже сегодня?

Александр Рогатых: Мы очень серьезно подходим к вопросам разумного потребления энергии. Наши дома имеют самый высокий класс энергоэффективности, они маркируются как "А+" (высочайший). Строить сверхтеплые дома стало возможным благодаря собственной разработке Группы "Аквилон" - энергоэффективной технологии "Термо-S". Ее суть заключается в улучшенном утеплении стен и кровли здания. Например, в Санкт-Петербурге по строительным нормам толщина стен должна составлять 130 миллиметров. Мы же делаем утепление сверх норматива, увеличив размер стены до 180 миллиметров. В остеклении используем энергоэффективные окна и устанавливаем в домах индивидуальные тепловые пункты.

Технология "Termo-S" позволяет снизить теплопотери жилого дома до 50 процентов, а это прямая экономия для жителей. В наших домах, в отличие, например, от хрущевок, температура в каждой квартире контролируется, поэтому не возникает перетопов. По нашим расчетам, резиденты домов, построенных по "Termo-S", смогут сократить расходы на отопление до 40 процентов. В этом проявляется разумность. Жители не только экономят бюджет, но и тем самым заботятся об экологии. И это, кстати, отвечает принятому в компании стандарту качества "Э4", основанному на принципах "экономии", "энергоффективности", "экологии" и "эргономики".

Это касается только отопительных систем?

Александр Рогатых: Не только. Эти принципы внедрены повсеместно и работают в симбиозе. Например, мы оборудуем квартиры "умной" системой inHOME - еще одна наша внутренняя разработка, которая упрощает решение бытовых вопросов, делает жилую среду безопаснее и позволяет дистанционно управлять инженерными сетями в квартире. Система inHOME относится к технологиям PropTech. Технически она представляет из себя сложную цифровую экосистему. Для нее мы разработали уникальное программное обеспечение, которое взаимодействует с большим набором дополнительных устройств - как общедомовых, так и установленных внутри каждой квартиры. Это и "умные" счетчики (горячей и холодной воды, отопления и электричества), которые автоматически собирают показания и передают их в управляющую компанию. Это и различные датчики протечек, задымления, открывания двери. Это и IP-домофония. Для inHOME было также разработано приложение для смартфонов, поэтому управлять функциями системы можно из любой точки мира.

Перед собственником квартиры, оснащенной системой inHOME, открываются разные возможности. Во-первых, это постоянный доступ к мониторингу потребления ресурсов. Больше не придется снимать показания счетчиков, а квитанции можно оплачивать дистанционно. Это происходит автоматически, и счета формируются по факту потребления, без переплат. А в случае, например, протечки, моментально сработает запорная арматура. Это также избавит от лишних трат на непредвиденный ремонт. Родители могут в любой момент подключиться к системе видеонаблюдения и посмотреть, как ребенок гуляет в закрытом дворе. В приложении предусмотрена функция дистанционного перевода квартиры в режим энергосбережения и возможность обесточить какую-то конкретную розетку. Таким образом, нам удалось автоматизировать бытовые задачи наших дольщиков. А это не только повышает комфорт проживания, но и позволяет собственнику квартиры экономить деньги и беречь нервы.

Забота о душевном спокойствии напрямую связана с обеспечением комфорта проживания. Мы, конечно, не психотерапевты, но, например, решить проблему с плохой звукоизоляцией, которая часто встречается в новостройках, можем. Звукоизоляция - это не только вопрос качества отдыха. Шум считается серьезной проблемой мирового масштаба, влияющей на здоровье. Поэтому в нашей компании принят единый стандарт по защите жителей от шума в квартирах за счет дополнительной шумоизоляции внутренних перегородок и межэтажных перекрытий. Чтобы минимизировать шумовое воздействие с улицы, мы применяем индивидуальные вентиляционные клапаны в каждой жилой комнате. Они монтируются в стене, между окном и радиатором. Чистый воздух идет через фильтр, который поглощает звуки и запахи с улицы и прогревается от радиатора. И опять же, мы возвращаемся к вопросу об энергоэффективности, человеку не нужно открывать окно зимой, чтобы проветрить помещение, он использует современную систему вентиляции, у него в комнате свежо и тепло.

Во дворах, жилых комплексов, построенных вашей компанией и так не очень шумно…

Александр Рогатых: Да, и это тоже результат применения нашей философии разумности. Во-первых, мы внедрили концепцию "двор без машин", когда основной транспорт находится в подземном паркинге, а гостевые парковки отдалены от окон жилых домов. Во-вторых, двор проектируем так, чтобы детские и спортивные площадки располагались тоже подальше от окон. Казалось бы, зачем? Но и здесь есть объяснение. Несколько лет назад, когда мы сдавали один из наших жилых комплексов, то предложили жильцам самим решить, какую площадку они хотят: для футбола, волейбола, баскетбола… И, знаете, большинство высказались за то, что никакая площадка не нужна. Дело не в том, что жильцы не хотели спортивных объектов, но они боялись шума. У себя дома люди хотят отдыхать. Мы это учитываем. Точно так же в отдалении мы ставим площадки для выгула домашних питомцев, а непосредственно придомовая территория - это прогулочная тихая зона.

Сейчас, в период пандемии и самоизоляции, это особенно актуально.

Александр Рогатых: Так и есть. Теперь это новая реальность, и важно продумать дополнительные возможности для безопасности людей. Сейчас мы внедрили ряд новых решений, которые позволят жителям реально соблюдать социальную дистанцию и минимизировать риски. Например, в таких проектах, как "Аквилон BESIDE" на Рязанском проспекте в Москве и "Аквилон ZALIVE"" на намыве Васильевского острова в Петербурге, доступ в дом будет по системе Face ID, то есть, касаться руками двери не нужно. В новой версии приложения inHOME-2021 мы предусмотрели функцию индивидуального вызова лифта с помощью приложения. Опять-таки исключили необходимость нажимать на кнопки. При этом лифт курсирует без остановок, поэтому вероятность пересечься с соседом в замкнутом помещении равна нулю.

В подъездах мы устанавливаем боксы, позволяющие забирать доставленные курьерами товары бесконтактным способом. Так как дворы в наших проектах достаточно просторные, они разделены на функциональные зоны, поэтому жильцы смогут отдыхать на свежем воздухе, соблюдая социальную дистанцию. Чтобы сделать дворы интересными и эстетически приятными, мы работаем с известными студиями ландшафтного дизайна. Например, в Петербурге, в ЖК "FoRest Аквилон" двор спроектирован как экопарк студией "Нескучный сад". А в жилом комплексе "Аквилон Stories" в Кудрово Ленинградской области, на дворовой территории будет разбит настоящий дендропарк площадью в гектар от студии DEREVO PARK.

Помимо дворов с большим количеством зелени, объекты "Аквилона" известны и своими общественными пространствами. Востребованы ли они у жильцов?

Александр Рогатых: Да, такие объекты пользуются большой популярностью. В наших комплексах открыты детские игровые пространства "Аквилон Kids". Климат у нас нестабилен, часто прогулки с детьми приходится отменять из-за непогоды. Мы придумали для наших жителей такой формат: игровые пространства находятся на первых этажах, попасть в них можно как со двора, так и не выходя из подъезда. В детских клубах мы, как застройщик, выполняем отделку, закупаем мебель и игрушки. Жители вместе с УК сами решают, как распорядиться этим помещением. Устроить детский праздник или развивающие занятия, а может, просто поиграть, если дождь за окном. В больших проектах на первых этажах мы обустраиваем спортивные залы "Аквилон Fitness". Жителям не требуется куда-то далеко ехать, тратить деньги на абонемент, чтобы позаниматься спортом. Им достаточно спуститься на первый этаж из своей квартиры. Популярность наших фитнес-залов особенно возросла во время пандемии, когда закрылись спортивные центры, а тренироваться дома далеко не всем удобно.

Все эти объекты после сдачи комплекса мы передаем управляющим компаниям как часть общедомового имущества. В Архангельске и Северодвинске у нас своя сервисная компания, а в Москве и Петербурге участвуем в управлении домов совместно с партнером "ЮИТ Сервис", с которым у нас заключено стратегическое соглашение.

Но ведь расходы застройщиков сейчас существенно возросли, и каждое дополнительное техническое решение или "квадрат" общественного пространства - это затраты?

Александр Рогатых: Мы стараемся, чтобы каждый метр нес функциональную нагрузку. Это наглядно реализовано в нашей квартирографии. Если в классической версии площадь двухкомнатной квартиры составляет 45-50 квадратных метров, то мы те же функциональные задачи решаем на 35-ти "квадратах". Наши покупатели могут сэкономить на площади, не жертвуя комфортом. Планировки квартир продуманы с учетом потребностей современных горожан - нет длинных коридоров, тупиков и темных углов. Но при этом есть решения, которые мы обязательно сохраняем. Например, отводим значительное место общему пространству - просторной кухне, объединенной с гостиной. Вместо бесполезных длинных коридоров, увеличили площадь жилых комнат и предусмотрели гардеробные. Квартиры проектируем с просторными балконами, где достаточно места, чтобы оборудовать функциональную зону под свои нужды - рабочий кабинет или оранжерею. Пандемия показала, насколько балконы востребованы у покупателей квартир.

Группа Аквилон сотрудничает с ведущими российскими и мировыми архитектурными бюро. Высочайший уровень проектирования позволяет нам воплощать в архитектуре функциональность и эстетику. Кроме того, мы подбираем материалы, которые будут актуальны и через 20, и через 50 лет, особенно при отделке фасадов. Есть такое мнение, что архитектура должна выдержать проверку временем, что дом должен выглядеть современно не только после сдачи в эксплуатацию, но и через 50 лет. Для этого все детали здания должны быть продуманы, включая инженерное оснащение, материалы, дизайн, планировки. Поэтому проектировочные решения наших домов разрабатываются с учетом запаса роста, чтобы и через десятилетия здание отвечало потребностям горожан.

Вы много уделяете внимания развитию продукта. А как быть с социальной инфраструктурой?

Александр Рогатых: Мы активно участвуем в создании городской социальной инфраструктуры во всех городах нашего присутствия. Общий портфель социальных объектов, которые "Группа Аквилон" реализует сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Архангельске и Северодвинске, включает в себя 10 детских садов и 5 школ. После завершения строительства объекты будут переданы муниципалитетам. Кстати, в этом году наша компания сдала в эксплуатацию два детских сада и отделение поликлиники в Петербурге.

За годы работы мы четко сформулировали для себя, что социальная ответственность "Группы Аквилон" - это, в первую очередь, наши обязательства по обеспечению комфортной жизни новоселов. Мы не только возводим образовательные учреждения, но и участвуем в создании объектов здравоохранения, дорожной и рекреационной инфраструктуры, т.к. понимаем, что это неотъемлемые слагаемые качества жизни горожан.

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