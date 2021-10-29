Иностранные студенты обсудили на русском языке традиции письма от руки

Когда в вашей стране пишут именно от руки? Сколько времени пишут современные школьники? Часто ли вы пишите письма? Эти вопросы на русском языке обсудили итальянские и американские студенты на онлайн-встрече, посвященной традиции письма от руки в их странах, сообщает "Русский мир".

Дискуссия была направлена на популяризацию русского языка. В ней приняли участие второкурсники Айовского (США) и Миланского (Италия) университетов. Модераторами выступили директор русской программы Айовского университета, профессор Ирина Костина и методист Русского центра Миланского университета Оксана Беженарь.

Традиции письма от руки в каждой стране свои, поэтому рассказ о специфике - хорошая и интересная тренировка русского. Студенты узнали много любопытных фактов, в частности, о традиционном конкурсе каллиграфии, ежегодно проводимом в Русском центре Миланского университета.

У участников была возможность попрактиковаться в маленьких группах высказаться и ответить на все вопросы, связанные историей письма в странах.

В конце встречи любители русского языка проходили квест "Самые известные письма в русской литературе".

Проект о письме от руки предусматривает ещё две встречи до конца семестра. Всего в русскоязычной дискуссии примут участие около 25 американских и итальянских учащихся.