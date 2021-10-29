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29.10.2021,  
20:26
Текст:  Алексей Брусилов

Испытания палубного самолета пятого поколения J-35 начались в Китае

В Китае состоялся первый полет палубного самолета-невидимки. Крылатая машина, которая, по некоторым данным, называется J-35, поднялась в воздух с аэродрома авиастроительной корпорации SAC, расположенного в городе Шэньян (провинция Ляонин).

О возможном начале испытаний этой новинки до конца текущего года сообщалось на проходившем с 28 сентября по 3 октября Международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021 в Чжухае.

Судя по продемонстрированному на этом форуме макету летательного аппарата, за основу выбрали существующий опытный средний малозаметный истребитель FC-31.

Пока нет никаких официальных подробностей об этом важном для авиастроительной промышленности КНР событии.

Имеются лишь сделанные с земли фотографии, на которых запечатлен находящийся в воздухе "тридцать пятый", уже окрашенный в характерный морской цвет. Первый полет будущий палубник выполнил с неубранным шасси, его сопровождал серийный J-11.

Предполагается, что до 31 декабря самолет еще несколько раз поднимется в небо, а в следующем году его ждут уже полномасштабные испытания.

В мае текущего года также сообщалось о первом полете палубной версии китайского учебно-боевого JL-9G.

Кроме того, в конце минувшей недели самый массовый китайский истребитель J-10S совершил вынужденную посадку на воду в провинции Хэнань.

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