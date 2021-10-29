Юрист объяснил, можно ли делать ремонт в квартире в нерабочую неделю

Объявленные в России нерабочие дни многие граждане, скорее всего, потратят на ремонт собственной квартиры. Но можно ли в это время проводить строительные и прочие шумные работы? Юристы на этот вопрос отвечают положительно.

Нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября не является полностью выходными или праздничными днями, отмечает управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов, чьи слова приводит РИА Новости. "Праздником является только 4 ноября, шуметь в этот день нельзя. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье", - подчеркнул Денисов. Он также уточнил, что 5 ноября, которое в этом году выпало на пятницу, тоже отнесена к выходным дням. А вот на 29 октября, 1,2 и 3 ноября установленный для праздничных дней запрет не распространяется.

Эксперты напоминают, что ответственность за нарушение тишины устанавливается региональным административным законодательством. В среднем по России нарушителям тишины в ночное время грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей. На шумных соседей жильцы многоквартирного дома имеют право пожаловаться в полицию или обратиться через электронное заявление в Роспотребнадзор.