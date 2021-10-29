Юрист рассказал, кому положен второй налоговый вычет на недвижимость

Налоговый вычет при покупке недвижимости, вопреки расхожему мнению, не является одноразовым, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Россияне имеют право на получение имущественного налогового вычета в размере 13%, но не более 260 тысяч рублей. До 1 января 2014 года вычет можно было получить единожды вне зависимости от стоимости жилья. Позже правила изменились - вычет приобрел персональный характер и теперь, если при покупке недвижимости до 2014 года была получена меньшая сумма, чем предусматривало законодательство, можно дополучить вычет при следующей сделке.

"У гражданина, который приобрел квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, при приобретении второго объекта недвижимости появилась возможность дополучить сумму налогового вычета", - рассказал Соловьев в беседе с агентством "Прайм".

Юрист пояснил, что для получения вычета необходимо собрать все документы и подать заявление либо в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости, либо своему работодателю.