Распоряжение главы Республики Карелия от 27 октября 2021 года № 668-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; № 9, ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 2418, 2419, 2422; № 11, ст. 2680, 2681, 2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, № 1000202107080003; 6 августа 2021 года, № 1000202108060001; 19 августа 2021 года, № 1000202108190002; 2 сентября 2021 года, № 1000202109020003; 10 сентября 2021 года, № 1000202109100001; 12 октября 2021 года, № 1000202110120001; 15 октября 2021 года, № 1000202110150002, 1000202110150004; 25 октября 2021 года, № 1000202110250004; 27 октября 2021 года, № 1000202110270010) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Разрешить с 15 октября 2021 года проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, в помещениях с численностью до 50 человек, на открытом воздухе с численностью до 100 человек при предъявлении лицами старше 18 лет QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до проведения мероприятия, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев.

Разрешить с 15 октября 2021 года проведение всероссийских соревнований, проведение региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий, проведение мероприятий, обязательность которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, проводимых на открытом воздухе, при предъявлении лицами старше 18 лет QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до мероприятия, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев. При проведении мероприятий обеспечить соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты (масок). Демонстрация кинофильмов, проведение театрально-концертных мероприятий, проведение спортивных и физкультурных мероприятий осуществляется с учетом требований, установленных настоящим распоряжением, к организациям и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими разрешенной настоящим распоряжением деятельности. Приостановить проведение на территории Республики Карелия зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00 часов местного времени. Приостановить до 15 ноября 2021 года проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на территории Медвежьегорского, Кондопожского, Суоярвского, Сегежского, Сортавальского, Пудожского муниципальных районов, Костомукшского городского округа, за исключением мероприятий Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.";

2) пункт 11.25 дополнить абзацем следующего содержания:

"Определить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно для организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, нерабочие дни.";

3) дополнить пунктом 11.215 следующего содержания:

"11.215. Дошкольным организациям, общеобразовательным организациям, организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области детско-юношеского спорта, обеспечить доступ в здание (помещение), где осуществляется указанная деятельность, с 1 декабря 2021 года посетителей старше 18 лет при предъявлении ими QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до проведения мероприятия, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев.";

4) в пункте 11.9:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) с 15 июля 2021 года размещение постояльцев, прибывших на территорию Республики Карелия из других субъектов Российской Федерации (за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Карелия), только при предъявлении лицами старше 18 лет QR-кода, справки о прохождении вакцинации либо документов, подтверждающих перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев до дня размещения, либо справок об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученных не ранее чем за 3 дня до заселения, при размещении постояльцев, прибывших на территорию Республики Карелия и осуществляющих неоднократное заселение в рамках одной туристической поездки (визита, тура), требуется однократное предоставление документов, установленных настоящим подпунктом, при первом заселении, при последующих заселениях в коллективные средства размещения, указанные в туристической путевке, предъявляются документы, подтверждающие предыдущее проживание в коллективном средстве размещения, туристическая путевка.";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Требования подпункта 8 настоящего пункта с 8 ноября 2021 года не распространяются на организации (индивидуальных предпринимателей), оказывающие услуги коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19. Указанные организации (индивидуальные предприниматели) могут обеспечивать реализацию требования подпункта 8 настоящего пункта в случае принятия ими такого решения.";

5) в абзаце двадцать втором подпункта 2 пункта 11.10 слова "с 01:00 до 06:00 часов" заменить словами "с 23:00 до 06:00 часов";

6) в пункте 11.27:

подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Определить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области спорта, в том числе деятельность спортивных клубов, деятельность в области спорта прочую, деятельность организаций, реализующих программы спортивной подготовки, за исключением деятельности спортивных объектов, организаций, реализующих программы спортивной подготовки на открытом воздухе, фитнес-центров, проведения индивидуальных занятий и подготовки спортсменов - кандидатов в сборные команды Российской Федерации и Республики Карелия, нерабочие дни.";

в абзаце двадцать девятом подпункта 2 пункта 11.27 слова "с 01:00 до 06:00 часов" заменить словами "с 23:00 до 06:00 часов".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







