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29.10.2021 14:37
Рубрика: Русское оружие

Китай отправил крупную партию гусеничных БТР в Африку

Текст: Алексей Моисеев
Рекордная по численности партия военной техники доставлена из Китая в Нигерию. Сухопутные войска вооруженных сил этого государства одновременно получили шестьдесят гусеничных бронетранспортеров Type 89.
Фото: TVC News Nigeria / youtube.com Фото: TVC News Nigeria / youtube.com
Фото: TVC News Nigeria / youtube.com

Передача техники проходила в торжественной обстановке, с участием военного руководства и представителей Поднебесной.

Сообщается, что БТРы будут использованы в боевых операциях против боевиков террористических формирований на северо-востоке страны.

Первая информация о возможной поставке "восемьдесят девятых" в эту страну появилась в конце августа, когда на одной из автомагистралей заметили колонну автомобилей, транспортирующую недавно прибывшие образцы.

В настоящее время в Нигерийской армии самыми массовыми средствами доставки пехоты остаются созданные во второй половине 70-х годов австрийские Steyr 4K-7FA, в частях эксплуатируется около двух с половиной сотен штук.

Фото: Warthog Defense / youtube.com
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Type 89 превосходит их по ряду характеристик, например, по числу перевозимых военнослужащих. Так, в его десантное отделение помещается тринадцать человек и два члена экипажа против восьми и двух у европейской машины. Мощность двигателя у них одинаковая -320 л.с. Вес тоже не сильно отличается: 14300 кг против 14800 кг. Максимальная скорость 65 и 63,6 км/ч соответственно, правда, БТР из КНР может плавать. Запас хода - 550 и 520 км.

В качестве вооружения используются крупнокалиберные 12,7-мм пулеметы, китайский W-85 и американский М2 НВ.

Бронетранспортеры из Австрии зарекомендовали себя как достаточно надежные бронемашины. Как с этим обстоит дело у вновь поставленной техники, покажет только длительная эксплуатация.

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