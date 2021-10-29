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29 октября 2021 г.

Постановление губернатора Курганской области от 28 октября 2021 года № 124 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 28 октября 2021 г.
Опубликован 29 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 21 слова "на территории торгово-развлекательных центров, на которых оказываются услуги в сфере развлечений, досуга и общественного питания," заменить словами "бытовых услуг (ремонтные мастерские, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, прачечные, химчистки), в торговые центры, торгово-развлекательные центры";

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Обязать граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) или перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции в порядке, установленном пунктом 5 настоящего постановления.";

3) пункт 11 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно перевести работников из числа граждан, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) или не перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание, на дистанционный режим работы или принять иные меры, направленные на соблюдение режима самоизоляции указанной категории работников;".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.

3. Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вице-Губернатор Курганской области В.Г.Кузнецов



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