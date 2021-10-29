Постановление правительства Ленинградской области от 29 октября 2021 года № 704 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.19.2:

в абзаце первом слова "хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих услуги дополнительного образования (в том числе в домах культуры), а также" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"С 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих услуги дополнительного образования (в том числе в домах культуры), не осуществляется.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







