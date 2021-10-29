Лукашенко дал поручение активно развивать производство электробусов

Еще одним перспективным и востребованным направлением отечественного машиностроения назвал президент Беларуси электротранспорт. Во время рабочей поездки 29 октября в город Добруш Гомельской области он дал поручение правительству более активно развивать в стране производство электробусов, передает пресс-служба главы Беларуси.

При посещении нового производства различных видов картона Александру Лукашенко предложили осмотреть территорию предприятия на электробусе производства МАЗ. Оценив качество нового вида транспорта, он поинтересовался, каковы перспективы данной техники.

Вице-премьер Юрий Назаров дал понять, что они огромнейшие. На что белорусский лидер заявил, что в таком случае надо сделать все необходимое, чтобы быстро и в нужных объемах производить эту продукцию. "Очень важно для нас - занять рынок", - подчеркнул он.

Не исключая возможности расширения сборки электробусов на дополнительных площадках, Лукашенко поручил рационально задействовать мощности и на МАЗе. Если, например, считает президент, снизилось производство и продажи грузовиков, то надо переходить на выпуск автобусов.

Осматривая новое производство бумажной фабрики, глава государства назвал ее уникальным предприятием, с удовлетворением констатировав завершение строительства. "Мы здесь многое познали: как надо строить и контролировать строителей. Но я доволен, что мы закончили эту стройку", - признался он.

Строительство нового промышленного объекта, напомнил президент, было непростым. После проблем с иностранным подрядчиком в РБ решили завершить его создание собственными силами. Правда, были и сомнения, справятся ли отечественные специалисты с задачами, ведь по некоторым направлениям у них было недостаточно опыта. Но в итоге все работы были выполнены. "Мы умеем делать все, когда мы суверенны, независимы, когда мы понимаем, что делаем для себя и своего народа", - отметил глава государства.

Дело в том, уточняют обозреватели, что производство картона в Добруше открывает новые перспективы не только для самого города, но и для страны в целом, ведь свое развитие получат и предприятия в других регионах. Кстати, на фабрике планируют закупить дополнительное оборудование для работы с листовым картоном.

С выходом на проектную мощность, уверен президент, предприятие будет показывать хорошие результаты, а это, соответственно, отразится на зарплатах сотрудников. "Все в ваших руках. Вы понимаете, что с неба деньги не падают, их надо зарабатывать", - подытожил Лукашенко, призвав коллектив беречь предприятие и созданное здесь новое производство.