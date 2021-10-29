Новости

Северный флот передал для больниц Костромской области 2 тонны кислорода 15:05
В СК РФ прокомментировали приговор по первому делу "Зимней вишни" 15:00
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
"Росгосстрах" вернет матери погибшего ребенка взысканные 400 тысяч рублей 14:55
В Ростове вынесли приговор членам террористической ячейки из Бахчисарая 14:53
Kia обновила еще одну модель для российского рынка 14:42
Нижегородским ресторанам разрешили работать навынос 14:38
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ 14:36
Лукашенко дал поручение активно развивать производство электробусов 14:34
В Тамбовской области отменили массовые мероприятия 14:33
Матвиенко: Медики должны чувствовать внимание со стороны государства 14:31
В Петербурге пожилым официально разрешили не получать QR-коды 14:17
Большинство россиян собираются провести нерабочие дни дома 14:17
В Верховной раде заявили о прекращении поставок российского угля 14:16
Цены на газ в Европе упали до 850 долларов за тысячу кубометров 14:12
В Подмосковье на улице расстреляли прохожего 14:11
Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии в России 14:07
Жительница Французской Полинезии выиграла 220 млн евро в лотерею 13:45
Рафик Загрутдинов: 160 жилых домов введено в столице по программе реновации 13:44
Военные медики ЦВО будут работать в четырех больницах Хакасии 13:37
Москва увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 32% 13:33
В Кремле заявили о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида 13:30
Владимир Путин назначил нового посла на Мальте 13:27
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26
В Кремле рассказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 14:31
Рубрика: Власть

Матвиенко: Медики должны чувствовать внимание со стороны государства

Текст: Дмитрий Гончарук

Медицинские работники должны чувствовать внимание со стороны государства и знать, что медицина сегодня - это главный социальный приоритет, заявила 29 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко: Пандемия COVID-19 не отменяет лечение онкобольных

"Насколько важна и не проста работа медиков, все мы по-новому поняли в такой напряженный пандемийный период. К сожалению, вирус пока не отступает. Нагрузка на медицинские учреждения огромная, врачи работают, что называется, на износ, и днем и ночью", - сказала Матвиенко, открывая заседание попечительского совета Центра Алмазова.

Спикер Совфеда отметила, что самая непростая ситуация складывается в мегаполисах, поэтому в Санкт-Петербурге, где проживает более 5 миллионов человек, закономерно фиксируется большое число заболевших.

"Руководство города делает все возможное, чтобы стабилизировать обстановку, - отметила сенатор. - Для этого, в том числе, была создана межведомственная медицинская рабочая группа, которую возглавил Евгений Шляхто. Центр Алмазова также оперативно включился в борьбу с коронавирусом. За два года он трижды перепрофилировался для оказания помощи больным ковидом".

Кроме того, сотрудники центра непосредственно участвовали в подготовке клинических рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса, разрабатывали алгоритмы работы, в том числе амбулаторной службы.

"И вашем лице, уважаемые коллеги, я хочу выразить глубокую признательность всем медицинским работникам нашей страны: врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам за неравнодушное отношение к людям, за чуткость и отзывчивость, за ежедневный самоотверженный труд", - продолжила Валентина Матвиенко.

По ее мнению, очень важно, чтобы в такой сложный период люди чувствовали поддержку и заботу медиков. "Но и сами медики должны чувствовать внимание со стороны государства, знать, что медицина сегодня - это наш главный социальный приоритет. Это касается развития передовых медицинских технологий, подготовки молодых специалистов нового поколения", - добавила парламентарий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте
Голикова: Ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах
В Госдуме оценили заявления Пентагона о поставках вооружения на Украину
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ
ЦБ раскрыл, сколько выявил новых пирамид, маскирующихся под игры
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы