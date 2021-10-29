Матвиенко: Медики должны чувствовать внимание со стороны государства

Медицинские работники должны чувствовать внимание со стороны государства и знать, что медицина сегодня - это главный социальный приоритет, заявила 29 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Насколько важна и не проста работа медиков, все мы по-новому поняли в такой напряженный пандемийный период. К сожалению, вирус пока не отступает. Нагрузка на медицинские учреждения огромная, врачи работают, что называется, на износ, и днем и ночью", - сказала Матвиенко, открывая заседание попечительского совета Центра Алмазова.

Спикер Совфеда отметила, что самая непростая ситуация складывается в мегаполисах, поэтому в Санкт-Петербурге, где проживает более 5 миллионов человек, закономерно фиксируется большое число заболевших.

"Руководство города делает все возможное, чтобы стабилизировать обстановку, - отметила сенатор. - Для этого, в том числе, была создана межведомственная медицинская рабочая группа, которую возглавил Евгений Шляхто. Центр Алмазова также оперативно включился в борьбу с коронавирусом. За два года он трижды перепрофилировался для оказания помощи больным ковидом".

Кроме того, сотрудники центра непосредственно участвовали в подготовке клинических рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса, разрабатывали алгоритмы работы, в том числе амбулаторной службы.

"И вашем лице, уважаемые коллеги, я хочу выразить глубокую признательность всем медицинским работникам нашей страны: врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам за неравнодушное отношение к людям, за чуткость и отзывчивость, за ежедневный самоотверженный труд", - продолжила Валентина Матвиенко.

По ее мнению, очень важно, чтобы в такой сложный период люди чувствовали поддержку и заботу медиков. "Но и сами медики должны чувствовать внимание со стороны государства, знать, что медицина сегодня - это наш главный социальный приоритет. Это касается развития передовых медицинских технологий, подготовки молодых специалистов нового поколения", - добавила парламентарий.