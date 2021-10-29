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29.10.2021 16:59
Рубрика: Власть

Матвиенко оценила эксперимент по обучению специалистов в центре Алмазова

Текст: Дмитрий Гончарук

Инициатива о предоставлении Национальному медицинскому исследовательскому центру имени Алмазова права постоянно заниматься образовательной деятельностью по программам специалитета заслуживает поддержки, ее стоит распространить на другие научные центры, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая возглавляет попечительский совет учреждения.

Матвиенко: Медики должны чувствовать внимание со стороны государства

"Наука, исследования и образование должны идти рядом, тогда получаются другого уровня и другого качества специалисты. Это доказано Алмазовским центром. Надо дать право идти по этому пути ведущим научным исследовательским центрам", - заявила Матвиенко в пятницу на заседании попечительского совета центра.

Сейчас по программе специалитета в центре Алмазова обучаются более 500 студентов, а конкурсный отбор в 2012 году составил 12 человек на место.

"Всего за 4 года удалось создать первоклассный, востребованный медицинский вуз... Успехи образовательного направления центра очевидны. И думаю, что ваша инициатива, Евгений Владимирович, о предоставлении центру права осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета на постоянной основе заслуживает самой широкой поддержки. Можно сказать, что экзамен вы прошли, эксперимент удался, пионерский проект идет очень успешно", - обратилась Матвиенко к гендиректору центра Евгению Шляхто.

Спикер Совфеда подчеркнула, что центр Алмазова вносит большой вклад в развитие передовых медицинских технологий, в подготовку молодых специалистов нового поколения. Так, в нем запустили программу технологии искусственного интеллекта для сервисов "умной клиники", формируются научный центр персонализированной медицины и биомедицинский молодежный инновационный хаб.

"Кроме того, центр Алмазова является настоящей кузницей кадров будущего. Будущее - это хорошо, но я считаю, что и кадров настоящего", - добавила Валентина Матвиенко.

Она также обратила внимание на то, что впервые приняв участие в международном рейтинге университетов, центр сразу занял в нем достойные позиции. "Это, прежде всего, повышает престиж самого центра как научно-образовательного учреждения и, конечно же, усиливает глобальный авторитет нашей страны в сфере медицины", - отметила парламентарий.

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