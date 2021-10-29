Мезенцев назвал БГУ национальным брендом Беларуси

"Авторитетным, влиятельным и самобытным" назвал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев Белорусский государственный университет, который отмечает свое 100-летие.

В видеообращении, с которым он обратился 29 октября в адрес прославленного коллектива, госсекретарь подчеркнул, что БГУ, являясь национальным брендом страны, неразрывно "связан со всеми этапами развития Беларуси".

Отметив высокий рейтинг вуза и за пределами республики, Мезенцев, слова которого цитирует БЕЛТА, указал на уникальные связи, наработанные представителями научного сообщества, как в естественнонаучной сфере, так и в гуманитарной. Но самое удивительное, по его мнению, заключается в том, что на протяжении всех этих лет, особенно в последние годы, "когда перед миром стоят задачи по формированию нового технологического уклада и цифровизации экономики, университет очень современно отражает требования, том числе рынка труда".

Открываются новые специальности и специализации, "все более широко представлены труды ученых БГУ на белорусской, российской и зарубежной сцене", - констатировал госсекретарь СГ. Он обратился к руководству вуза, ко всем преподавателям, студентам и аспирантам с предложением еще раз посмотреть на то, что может сделать прославленный коллектив "ради упрочения двусторонних отношений, ради углубления тех отношений, которые есть в нашем достоянии. И ради расширения масштаба союзного строительства".