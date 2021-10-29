МХТ им.Чехова организует экспресс-тестирование перед спектаклями

Сдать экспресс-тест на коронавирус перед спектаклем можно будет в МХТ им.Чехова с 30 октября. Об этом сообщается на странице учреждения в Instagram.

Тестирование будет начинаться за полтора часа до спектакля. Если у зрителя нет QR-кода, он может платно пройти экспресс-тестирование.

Кроме того, все театры и музеи Москвы в связи с проверкой QR-кодов выразили общее пожелание для зрителей приходить заранее, так как на проверку документов уходит немало времени.

С 28 октября по 7 ноября включительно в театр или музей в Москве можно попасть только при наличии QR-кода, свидетельствующем о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.

Ранее о бесплатном экспресс-тестировании перед спектаклями для тех зрителей, у кого нет QR-кода, объявил Электротеатр Станиславский.