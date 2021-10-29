МХТ им.Чехова отменил экспресс-тестирование перед спектаклями

Как сообщает страница МХТ им.Чехова в Instagram, инициативу экспресс-тестирования театр отменил.

Театр приносит извинения и сообщает, что с 30 октября на входе будут требовать QR-код, подтверждающий факт вакцинации от COVID-19 или уже перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, либо справку с отрицательным результатом ПЦР-исследования, выполненного за сутки до визита в театр. С собой нужно будет не забыть паспорт.

При отсутствии QR-кода билеты в театр можно будет вернуть, только если он куплен до 26 октября. Зрителям до 18 лет QR-код не требуется.