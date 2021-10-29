МИД: Москва ответит на любые враждебные шаги США в отношении дипмиссий РФ

Россия готова ответить на враждебные шаги со стороны США в отношении российских дипломатических представительств. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ", - говорится в комментарии, который был опубликован на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что состав российских диппредставительств в США составляет менее 200 человек. "С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", - заключила дипломат.