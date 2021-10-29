МИД: РФ и Таджикистан будут координировать усилия по ситуации в Афганистане

Россия и Таджикистан намереваются координировать свои усилия по ситуации в Афганистане. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Подтверждена линия на координацию усилий по вопросам ситуации в Афганистане с учетом решений сентябрьских саммитов ОДКБ и ШОС и результатов встречи в Московском формате 20 октября", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что министры также обсудили "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества". "Отдельно затрагивался ряд практических аспектов сотрудничества в сфере трудовой миграции и культурно-гуманитарного взаимодействия", - подчеркнули в МИД.