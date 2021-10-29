Минск: Эксперты МАГАТЭ завершили работу на АЭС в Островце

Экспертная группа МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности подвела итоги своей работу на площадке первенца атомной энергетики Беларуси в Островце, сообщили в пятницу в руководстве Минэнерго.

Руководитель экспертной группы Юрий Мартыненко, на которого ссылается БЕЛТА, поблагодарил руководство БелАЭС за содействие в работе миссии. "В течение недели мы всесторонне рассмотрели мероприятия, выполненные белорусской стороной по рекомендациям и предложениям, полученным во время миссии OSART в 2019 году", - уточнил он.

Визит экспертов, в состав которых вошли специалисты из Армении, Бельгии, Великобритании, России, Украины и Франции, прошел по проекту технического сотрудничества "Повышение эксплуатационной безопасности Белорусской АЭС в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации".

Безопасность атомной энергетики Беларуси и ее открытость остаются безусловными приоритетами для страны на всех этапах реализации масштабного энергетического проекта, подчеркивал в одном из недавних интервью министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", масштабный комплекс профилактических мероприятий прошел в сентябре на Белорусской АЭС в рамках республиканской акции "Единый день безопасности". На экранах коллективного пользования, пояснили на предприятии, транслировались тематические видеоролики, прошли дополнительные проверки противопожарного состояния в жилом фонде станции, состоялись тренировки по эвакуации людей из зданий в случае чрезвычайных ситуаций.

Аналитики акцентируют внимание на том, что с начала реализации крупнейшего энергетического проекта Союзного государства предприятия Росатома принимают активное участие в жизни ни только города атомщиков, но и Гродненской области в целом. В общей сложности при участии российских компаний в регионе уже реализовано 136 проектов. Сейчас Островец, по словам жителей молодого белорусского атомграда, - "процветающий, активно развивающийся и вместе с тем уютный и комфортный город, в котором есть все необходимое для жизни". С начала строительства АЭС здесь построено три новых микрорайона, введены в эксплуатацию 4086 квартир общей площадью 315 тысяч кв. метров.

Конечно, специалисты-атомщики и их семьи - основа сегодняшнего населения Островца, но вслед за ними в город потянулись врачи, учителя, строители, прокомментировал динамику его развития глава районного исполнительного комитета Игорь Шалудин.

Следует добавить, что еще до конца текущего года белорусские энергетики смогут совместно с российскими специалистами осуществить физический пуск и Второго блока станции. Его готовность уже составляет почти девяносто процентов, подтвердили эксперты Росатома, ссылаясь на генерального директора корпорации Алексея Лихачева. Оценивая динамику работы при возведении энергоблока, руководитель российской корпорации пояснил, что специалисты успешно "движутся к его завершению".

В ближайшее время, уточнил Лихачев, подводя итоги посещения строительной площадки АЭС в начале сентября, завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск". Затем, в первом полугодии 2022 года, предстоит его ввод в эксплуатацию.

Как известно, для первой АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 в Синеокой выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.