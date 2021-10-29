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29.10.2021 15:26
Рубрика: Экономика

Минстрой разработал проект госпрограммы по развитию туризма в России

Текст: Матвей Линник

Минстрой разработал проект госпрограммы "Развитие туризма". Документ, разработанный в целях реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", опубликован в Сети.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Предполагается, что к 2030 году в оздоровительных лагерях будут ежегодно отдыхать 8 млн детей. Стимулировать детский туризм также планируют с помощью "туристических сертификатов", предоставляющих льготы на образовательные туры.

Кроме того, в проекте предусмотрено увеличение номерного фонда на горнолыжных курортах до 24 тысяч номеров, а число граждан, посещающих такие курорты - до 2 млн.

При этом число туристов, приезжающих в страну на деловые мероприятия, должно вырасти вдвое, а Россия должна войти в топ-20 мирового рейтинга конгрессных территорий.

Как ранее уточнял замглавы Минстроя Юрий Гордеев, ведомство не будет заниматься отраслью туризма, а выступит в качестве координатора программы.

Экономика Туризм Правительство Минстрой Развитие туризма в России Национальные проекты 2019-2024

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