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29.10.2021 21:29
Рубрика: Власть

Миротворцы РФ сопроводили в Карабахе две колонны техники Азербайджана

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны России рассказали о последних событиях в Нагорном Карабахе. Как следует из специального бюллетеня, опубликованного в пятницу, 29 октября на сайте ведомства, миротворцы РФ продолжают круглосуточно мониторить обстановку в регионе на 27 наблюдательных пунктах и контролировать соблюдение режима прекращения огня на линии соприкосновения. Пока оснований для беспокойства у наших "голубых касок" нет.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Сообщается, что российские военные, в частности, обеспечили сопровождение двух колонн строительной техники Азербайджана. Одну колонну они провели по маршруту Мадагиз - Гетаван - Ванк. Другую - в обратном направлении. Кроме того, наши миротворцы выполнили патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

В Минобороны РФ также сказали, что инженерно-саперные группы "голубых касок" продолжают разминировать местность. По данным ведомства, с 23 ноября прошлого года военные РФ очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 2 311 гектаров территории, 683 километра дорог, 1 937 зданий. Российские саперы обнаружили и обезвредили за это время свыше 26 тысяч взрывоопасных предметов.

"Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - проинформировали в военном ведомстве РФ.

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