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29.10.2021 19:04
Рубрика: В мире

МВД Украины заподозрило Савченко в подделке сертификата о вакцинации

Текст: Дмитрий Кулемякин

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера подозреваются в использовании поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил руководитель украинского МВД Денис Монастырский.

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"Надежде Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата", - заявил министр, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Глава МВД добавил, что Савченко пыталась попасть в страну с поддельным сертификатом. Он также сообщил, что по всей Украине идут проверки подлинности документов о прохождении вакцинации.

В мире экс-СССР Украина

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