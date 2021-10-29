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На Netflix вышел трейлер корейского сериала "Зов ада"

Новости
    29.10.2021, 10:23
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На YouTube-канале Netflix Russia с субтитрами вышел официальный трейлер шестисерийного мини-сериала "Зов ада" (Jiok). Премьера запланирована на 19 ноября.

Фото: youtube.com/ Apple TV
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В ролике мы видим женщину, которую дети поздравляют с днем рождения и старший сын записывает происходящее на телефон. Внезапно за ее спиной появляется пугающая субстанция в виде огромного лица и, обращаясь к ней по имени, обещает смерть через пять дней. В назначенное время ее действительно утаскивают в ад страшные существа. История повторяется с разными людьми и вскоре появляется человек, проповедующий на основе этих необъяснимых явлений. Пока он рассуждает о возмездии за грехи и очищении мира, люди начинают сходить с ума о страха и сводить счеты с жизнью.

Режиссер - Ён Сан-хо ("Поезд в Пусан", "Поезд в Пусан 2: полуостров"), в ролях Ю А-ин, Пак Чон-мин, Ким Хён-джу, Вон Джин-а.

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