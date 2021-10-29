Названы процедуры, от которых лучше отказаться в салонах красоты

Длительные косметологические процедуры, после которых требуется наблюдение медика, лучше проводить в специальных клиниках, а не салонах красоты. Об этом "Российской газете" рассказала врач и косметолог Анастасия Карамышева.

Основные процедуры салонов красоты - маникюр, педикюр, стрижка. А вот, например, лазерную шлифовку, постановку косметологических нитей, сложных филлеров лучше выполнять в клинике. "После этих процедур пациенту необходима реабилитация, в течение которой за ним должен наблюдать специалист с медицинским образованием", - пояснила она.

По словам Карамышевой, между косметологической клиникой и салоном красоты есть несколько существенных различий. Во-первых, у косметологической клиники есть медицинская лицензия - документ, подтверждающий право учреждения заниматься врачебной деятельностью. Помимо этого в ней строго соблюдаются все противоковидные меры, что актуально в период пандемии: то есть, каждому пациенту стараются обеспечить максимальный уровень личной безопасности.

В период нерабочих дней косметологические клиники могут принимать граждан, а салоны красоты нет.