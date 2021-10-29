Названы регионы с лучшим уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

Самый высокий уровень коллективного иммунитета среди российских регионов зафиксирован в Подмосковье, Туве и Москве. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), г. Москве (62,7%), г. Санкт-Петербурге (62,0%), г. Севастополе (61,1%)", - цитирует ее ТАСС.

Среди регионов с самым низким коллективным иммунитетом - Дагестан (21,9%), Кабардино-Балкария (29,3%), Татарстан (31,6%), Камчатка (32,2%) и Томская область (32,6%), - добавила она.

Ранее Голикова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю с 22 по 29 октября ухудшилась в 13 российских регионах.