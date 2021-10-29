Указ губернатора Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 188 "О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Новости

Северный флот передал для больниц Костромской области 2 тонны кислорода 15:05
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
"Росгосстрах" вернет матери погибшего ребенка взысканные 400 тысяч рублей 14:55
В Ростове вынесли приговор членам террористической ячейки из Бахчисарая 14:53
Kia обновила еще одну модель для российского рынка 14:42
Нижегородским ресторанам разрешили работать навынос 14:38
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ 14:36
Лукашенко дал поручение активно развивать производство электробусов 14:34
В Тамбовской области отменили массовые мероприятия 14:33
Матвиенко: Медики должны чувствовать внимание со стороны государства 14:31
В Петербурге пожилым официально разрешили не получать QR-коды 14:17
Большинство россиян собираются провести нерабочие дни дома 14:17
В Верховной раде заявили о прекращении поставок российского угля 14:16
Цены на газ в Европе упали до 850 долларов за тысячу кубометров 14:12
В Подмосковье на улице расстреляли прохожего 14:11
Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии в России 14:07
Жительница Французской Полинезии выиграла 220 млн евро в лотерею 13:45
Рафик Загрутдинов: 160 жилых домов введено в столице по программе реновации 13:44
Военные медики ЦВО будут работать в четырех больницах Хакасии 13:37
Москва увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 32% 13:33
В Кремле заявили о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида 13:30
Владимир Путин назначил нового посла на Мальте 13:27
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26
В Кремле рассказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей 13:20
Совладельца компании "Б. Ю. Александров" объявили в международный розыск 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 октября 2021 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 188 "О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 29 октября 2021 г.
Опубликован 29 октября 2021 г.
Вступает в силу 29 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.12:

а) подпункт "д" после слов "первой необходимости" дополнить словами "(при условии, что доля наименований таких товаров, выставленных в торговых залах, в общем количестве наименований всех выставленных в торговых залах товаров, составляет не менее 30 процентов)";

б) в подпункте "л" слова "иные организации общественного питания в режиме работы на доставку" заменить словами "иные организации общественного питания, организации в части предоставления услуг общественного питания - в режиме работы на доставку и (или) навынос, если реализация продукции навынос осуществляется бесконтактным способом посетителю, находящемуся на улице (без посещения помещений)";

в) в подпункте "о" слова "с участием зрителей в случае их проведения на открытом воздухе" заменить словами "без участия зрителей, а в случае их проведения на открытом воздухе с участием зрителей".

1.2. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Лицам в возрасте 60 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции (за исключением лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации). Лицам в возрасте 60 лет и старше, имеющим сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. С учетом требований, установленных подпунктом "д" пункта 5.1 настоящего Указа, работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

1.3. В подпункте "д" пункта 5.1 слова "65 лет" заменить словами "60 лет".

1.4. В подпункте "з" пункта 5.3 слова "с 6 по 31 октября 2021 г. с 00.00 часов до 6.00 часов" заменить словами "с 6 октября по 15 ноября 2021 г. с 23.00 часов до 6.00 часов".

1.5. Пункт 18.1 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) рекомендовать освобождать от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией