Указ губернатора Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 188 "О внесении изменения в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.12:

а) подпункт "д" после слов "первой необходимости" дополнить словами "(при условии, что доля наименований таких товаров, выставленных в торговых залах, в общем количестве наименований всех выставленных в торговых залах товаров, составляет не менее 30 процентов)";

б) в подпункте "л" слова "иные организации общественного питания в режиме работы на доставку" заменить словами "иные организации общественного питания, организации в части предоставления услуг общественного питания - в режиме работы на доставку и (или) навынос, если реализация продукции навынос осуществляется бесконтактным способом посетителю, находящемуся на улице (без посещения помещений)";

в) в подпункте "о" слова "с участием зрителей в случае их проведения на открытом воздухе" заменить словами "без участия зрителей, а в случае их проведения на открытом воздухе с участием зрителей".

1.2. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Лицам в возрасте 60 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции (за исключением лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации). Лицам в возрасте 60 лет и старше, имеющим сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. С учетом требований, установленных подпунктом "д" пункта 5.1 настоящего Указа, работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

1.3. В подпункте "д" пункта 5.1 слова "65 лет" заменить словами "60 лет".

1.4. В подпункте "з" пункта 5.3 слова "с 6 по 31 октября 2021 г. с 00.00 часов до 6.00 часов" заменить словами "с 6 октября по 15 ноября 2021 г. с 23.00 часов до 6.00 часов".

1.5. Пункт 18.1 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) рекомендовать освобождать от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







