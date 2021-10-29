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Рубрика: В мире

Новозеландский Окленд возглавил рейтинг лучших городов для туристов

Текст: Максим Макарычев

Новозеландский Окленд занял первое место в рейтинге "лучших городов мира для посещения туристами" Lonely Planet, несмотря на то, что сейчас находится на изоляции из-за вспышки коронавируса в Новой Зеландии. Мэр Окленда Фил Гофф считает, что рейтинг "даст реальный импульс развитию сектора туризма и гостеприимства Окленда, который начнет восстанавливаться после изоляции".

Фото: Gabriel BOUYS / AFP
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Сроки снятия локдауна в Новой Зеландии и Окленде неизвестны. Город находится на третьем уровне изоляции, большинство магазинов, все кафе и рестораны закрыты для посетителей, а собрания в помещениях запрещены.

Сейчас въехать в Окленд в качестве исключения разрешено только гражданам Новой Зеландии и постоянным жителям или лицам, имеющим необходимые рабочие визы. Но даже для них доступ в город крайне затруднен: для этого требуется размещение в государственных изоляторах и карантинных учреждениях. Спрос на эти места значительно превышает предложение - в так называемом листе ожидания находятся более 30 тысяч человек.

Уже не в первый раз Окленд поднимается на вершину международных рейтингов. В июне новозеландские Веллингтон и Окленд возглавили рейтинг самых комфортных для жизни городов мира, который ежегодно составляется Economist Intelligence Unit.

В мире Океания Новая Зеландия Пандемия коронавируса COVID-19

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