Новые поставки "Спутника лайт" в регионы начнутся в ближайшую неделю

Пройти вакцинацию, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи теперь могут по 115 адресам. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

В ближайшие семь дней начнутся дополнительные поставки однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" в российские регионы. Об этом заявили в Минздраве РФ, передает ТАСС.

"Выросло число желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, соответственно, в субъектах Российской Федерации вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата "Спутник лайт", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что в субъектах пока достаточно запасов препарата.