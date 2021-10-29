Новый патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний

Новейший патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. На данном этапе проверят системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, функционирования средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования.

Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, на борту корабля находится и заводская сдаточная команда. Все оборудование, устройства и механизмы проверят на соответствие техническим нормам. После завершения работ в море корабль подготовят к следующему этапу плана госиспытаний.

"Сергей Котов" - патрульный корабль проекта 22160. Его спроектировали в Северном проектно-конструкторском бюро Санкт-Петербурга. Он назван в честь контр-адмирала, Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Сергея Николаевича Котова. Предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, аптипиратской и спасательной деятельности. Несет зенитный ракетный комплекс, артиллерийскую установку калибра 57 миллиметров.

Корабль планируют передать ВМФ РФ в конце 2021 года.