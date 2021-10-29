Пентагон: Следует разрешить поставки Украине вооружений поражающего действия

Представители американского Пентагона полагают, что союзникам США следует разрешить поставки Украине оборонных систем поражающего действия. Такое мнение выразила Лора Купер, занимающая пост заместителя помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии.

"Я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств", - заявила она, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Представитель Пентагона добавила, что следует снять все ограничения с Киева, чтобы Украина могла приобрести средства для своей защиты. Ранее Вашингтон уже передал украинской стороне несколько противотанковых ракетных комплексов.