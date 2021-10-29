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29.10.2021 13:55
Рубрика: Власть

Песков переадресовал к правоохранительным ведомствам инцидент с браконьерством

Текст: Кира Латухина
В ситуации с незаконной охотой и возможной причастностью к ней депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина будут разбираться правоохранительные органы и природоохранное ведомство, а затем комитет по этике, но не Кремль. Такие пояснения дал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

"Мы видели сообщения СМИ", - сказал Песков, комментируя информацию о незаконной охоте в Саратовской области с упоминанием фамилии депутата. "Наши правоохранители и главное, природоохранное ведомство должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше - наверное, опять же, это не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника", - пояснил он.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Напомним, главное управление МВД по Саратовской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты. В информации ведомства фигурирует автомобиль, за рулем которого был мужчина 1955 года рождения. При осмотре машины нашли фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови. Гражданин пояснил, что вместе с товарищем, также находившемся в авто, нашел подстреленное животное и решил его разделать. Идет проверка на возможную причастность этих людей к незаконной добыче лося.

Имя водителя и его спутника в полиции не сообщают. Но задававшие вопрос Пескову журналисты называли фамилию депутата от КПРФ Рашкина. В официальном аккаунте в Instagram Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области также написано, что одним из участников происшествия был Валерий Рашкин. Саратовский комитет охотничьего хозяйства и рыболовства подал в полицию заявление на этого депутата по подозрению в незаконной охоте, передает ТАСС.

В КПРФ проверяют информацию, заявил "Интерфаксу" секретарь ЦК компартии Александр Ющенко. "Делать выводы пока рано. Нужно выслушать версию Рашкина", - заметил он.

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