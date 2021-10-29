Почему Латвия отправилась в очередной локдаун

Новости

Толстой призвал органы опеки Ростова-на-Дону вернуть ребенка в семью 19:35
Названы регионы с лучшим уровнем коллективного иммунитета к COVID-19 19:32
Путин и Ниинистё обсудили отношения Москвы с Брюсселем 19:08
МВД Украины заподозрило Савченко в подделке сертификата о вакцинации 19:04
Microsoft стала самой дорогой компанией в мире 18:57
Посольство РФ в Аргентине выдаст Наталии Орейро российский паспорт 18:48
В Смоленской области ввели самоизоляцию для лиц старше 65 лет 18:47
Путин поручил главе Минздрава отправиться в регионы на помощь медикам 18:34
Мишустин поручил установить новый профессиональный праздник 18:33
Профсоюзы и кабмин поддержали идею двух выходных дней для вакцинации 18:24
Москва вновь возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства 18:18
В России запустят пилот по комплексной реабилитации детей-инвалидов 18:09
В России выявили 5 случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2 17:47
"Что-то изменилось, Геральт?": вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" 17:46
МИД: РФ и Таджикистан будут координировать усилия по ситуации в Афганистане 17:43
78 процентов военнослужащих Балтфлота прошли ревакцинацию 17:41
"Газпром" достиг целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах 17:29
В Москве арестован бармен, ударивший полицейского стулом 17:12
Полиция Лондона ожидает увеличения вероятности терактов перед Рождеством 17:11
Матвиенко оценила эксперимент по обучению специалистов в центре Алмазова 16:59
Страны G20 выступили за вакцинацию 70% населения мира в 2022 году 16:58
Правительство поддержало проект, защищающий президентские выплаты от ареста 16:55
Экс-главу Польши обвинили в даче ложных показаний 16:54
В Подмосковье осуждены бывшие полицейские за избиение мужчины до смерти 16:50
Бывшая жена актера Валентина Смирнитского найдена мертвой в Москве 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 18:10
Рубрика: В мире

Почему Латвия отправилась в очередной локдаун

Текст: Юрий Сизов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поставить диагноз общественному сознанию порой бывает не менее сложно, чем парализованному пациенту. С этим готова, судя по всему, согласиться бывший министр здравоохранения Латвии родом из Резекне Илзе Винькеле, которая почти год спустя после своей отставки чувствует вину за ситуацию с Covid-19 в этой почти двухмиллионной республике.

Фото: Александр Корольков/РГ
Как в Москве проходит первый день новых ковидных ограничений

Правда, одной из причин неэффективного проведения вакцинации в стране политик по-прежнему называет языковую сегрегацию. Как специалист по общественному здоровью, она даже "готова кричать", когда из-за нормы закона врачи рискуют жизнями людей, отказываясь обращаться к русскоязычному населению на их родном языке, заявила она в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Ведь республика на побережье Балтики по недельному показателю, согласно данным The New York Times, лидирует в мире, и пик новой волны в стране еще не пройден. В ее клиниках находятся уже почти полторы тысячи пациентов с тяжелой формой заболевания, а эксперты не исключают, что совсем скоро их будет две, а потом и три тысячи.

Накануне статистическое управление опубликовало данные, оговорившись, правда, что его результаты нельзя считать официальными. Хотя из них следует, что русских пациентов в больницах 42%, латвийцев - 52%, еще 6% - пациенты других национальностей.

Но политический истеблишмент, несмотря на такие высокие показатели, предпочитает продолжать поиски черной кошки в темной комнате, выискивая внутренних врагов, и, объявив локдаун, рассчитывает исключительно на помощь их стран ЕС.

Но несмотря на то, что Стокгольм уже направил в Ригу 120 вентиляторов и 300 мониторов, такой щедрой поддержки, увы, недостаточно. Ведь необходимы сотни единиц медицинского оборудования и тысячи коек, а, по словам главы Минздрава Даниэльса Павлютса, Латвия приближается к той ситуации, которую она "не видела даже в кошмарных снах".

Чтобы преодолеть медицинский коллапс, ведомство намерено объявить впервые в истории национального здравоохранения всеобщую мобилизацию. Проще говоря, речь идет о том, что государство будет готово призывать врачей и средний медперсонал, даже тех, кто и не работает по специальности.

Поиски без вины виноватых, сокрушаются местные обозреватели, продолжаются на берегах Даугавы круглосуточно. Во время очередной пресс-конференции премьер Кришьянис Кариньш, например, переложил всю ответственность с больной головы на здоровую. По его словам, проблема не только и не столько в уровне заболеваемости, сколько в низком уровне вакцинации. И тут Латвия - одна из лидеров в ЕС, хотя, увы, только с конца.

А среди причин сложившейся ситуации аналитики склонны считать практику покупки сертификатов. Национальная лаборатория микробиологии получает как минимум по десять "подозрительных" анализов в неделю. Речь идет о вроде бы вакцинированных пациентах, которые попадают в больницу с тяжелой формой коронавируса, а потом оказывается, что в их крови нет антител, которые должны были бы появиться после вакцинации.

Фото: iStock
Как справиться с осенней хандрой в условиях коронавирусных ограничений

Полиция уже завела более двадцати уголовных дел, в которых фигурируют десятки медработников. По неофициальной информации, фиктивный сертификат может обойтись покупателю в 200-300 евро.

"Жители Латвии не доверяют правительству, уровень доверия властям один из самых низких в ЕС", - констатирует социолог Арнис Кактиньш и, поясняя свою позицию, добавляет, что "если люди не верят властям, то они не доверяют и тому, к чему власти призывают - например, вакцинироваться".

В такой ситуации, по его мнению, население раньше или позже начинает искать альтернативные точки зрения и источники информации. "А в джунглях интернета сегодня можно найти что угодно", - добавил он.

В мире Европа Латвия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте
Путин и Ниинистё обсудили отношения Москвы с Брюсселем
В Минэкономразвития объяснили прекращение поставок угля Украине
Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни с 8 ноября
Блогер Бобиев получил 10 месяцев за скандальную съемку у храма Василия Блаженного
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове