Почему Латвия отправилась в очередной локдаун

Поставить диагноз общественному сознанию порой бывает не менее сложно, чем парализованному пациенту. С этим готова, судя по всему, согласиться бывший министр здравоохранения Латвии родом из Резекне Илзе Винькеле, которая почти год спустя после своей отставки чувствует вину за ситуацию с Covid-19 в этой почти двухмиллионной республике.

Правда, одной из причин неэффективного проведения вакцинации в стране политик по-прежнему называет языковую сегрегацию. Как специалист по общественному здоровью, она даже "готова кричать", когда из-за нормы закона врачи рискуют жизнями людей, отказываясь обращаться к русскоязычному населению на их родном языке, заявила она в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Ведь республика на побережье Балтики по недельному показателю, согласно данным The New York Times, лидирует в мире, и пик новой волны в стране еще не пройден. В ее клиниках находятся уже почти полторы тысячи пациентов с тяжелой формой заболевания, а эксперты не исключают, что совсем скоро их будет две, а потом и три тысячи.

Накануне статистическое управление опубликовало данные, оговорившись, правда, что его результаты нельзя считать официальными. Хотя из них следует, что русских пациентов в больницах 42%, латвийцев - 52%, еще 6% - пациенты других национальностей.

Но политический истеблишмент, несмотря на такие высокие показатели, предпочитает продолжать поиски черной кошки в темной комнате, выискивая внутренних врагов, и, объявив локдаун, рассчитывает исключительно на помощь их стран ЕС.

Но несмотря на то, что Стокгольм уже направил в Ригу 120 вентиляторов и 300 мониторов, такой щедрой поддержки, увы, недостаточно. Ведь необходимы сотни единиц медицинского оборудования и тысячи коек, а, по словам главы Минздрава Даниэльса Павлютса, Латвия приближается к той ситуации, которую она "не видела даже в кошмарных снах".

Чтобы преодолеть медицинский коллапс, ведомство намерено объявить впервые в истории национального здравоохранения всеобщую мобилизацию. Проще говоря, речь идет о том, что государство будет готово призывать врачей и средний медперсонал, даже тех, кто и не работает по специальности.

Поиски без вины виноватых, сокрушаются местные обозреватели, продолжаются на берегах Даугавы круглосуточно. Во время очередной пресс-конференции премьер Кришьянис Кариньш, например, переложил всю ответственность с больной головы на здоровую. По его словам, проблема не только и не столько в уровне заболеваемости, сколько в низком уровне вакцинации. И тут Латвия - одна из лидеров в ЕС, хотя, увы, только с конца.

А среди причин сложившейся ситуации аналитики склонны считать практику покупки сертификатов. Национальная лаборатория микробиологии получает как минимум по десять "подозрительных" анализов в неделю. Речь идет о вроде бы вакцинированных пациентах, которые попадают в больницу с тяжелой формой коронавируса, а потом оказывается, что в их крови нет антител, которые должны были бы появиться после вакцинации.

Полиция уже завела более двадцати уголовных дел, в которых фигурируют десятки медработников. По неофициальной информации, фиктивный сертификат может обойтись покупателю в 200-300 евро.

"Жители Латвии не доверяют правительству, уровень доверия властям один из самых низких в ЕС", - констатирует социолог Арнис Кактиньш и, поясняя свою позицию, добавляет, что "если люди не верят властям, то они не доверяют и тому, к чему власти призывают - например, вакцинироваться".

В такой ситуации, по его мнению, население раньше или позже начинает искать альтернативные точки зрения и источники информации. "А в джунглях интернета сегодня можно найти что угодно", - добавил он.