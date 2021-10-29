Полиция задержала телефонных мошенников, похитивших 160 млн рублей

Полицейские задержали телефонных мошенников, похитивших у россиян 160 миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступники звонили гражданам под видом представителей службы безопасности банка и сообщали ложные сведения об операциях по их счетам. Были еще две группы их сообщников, которые перечисляли деньги со счетов граждан на счета и кошельки различных интернет-магазинов, а затем переводили их через криптокошельки в криптовалюту и выполняли обеспечивающие функции.

Трем задержанным фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их сообщник - гражданин одного из государств ближнего зарубежья - объявлен в розыск.