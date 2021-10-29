Правительство поддержало проект, защищающий президентские выплаты от ареста

Правительство России направило положительный отзыв на законопроект, распространяющий исполнительский иммунитет на единовременные социальные выплаты. Это значит, что приставы не смогут наложить на них арест в счет долга.

Такие выплаты могут назначаться президентом страны и правительством. Например, в период пандемии неоднократно главой государства назначались выплаты семьям, имеющим детей, - по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. "Принятие соответствующего федерального закона и реализация его положений позволят обеспечить защиту граждан от списания денежных средств, являющихся доходами в виде социальных выплат, в счет погашения задолженности по договорам кредита и в рамках исполнительного производства", - прокомментировал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Помимо этого, он подчеркнул, что к законопроекту есть определенные замечания, но в целом инициатива направлена на повышение социальной защищенности граждан.

"Нет сомнения, что появившаяся в последнее время традиция оказывать материальную поддержку в виде разовых и адресных выплат гражданам, нуждающимся в дополнительной социальной защите, будет продолжена. И важно, что данные выплаты получат исполнительский иммунитет", - подытожил глава Правления АЮР.