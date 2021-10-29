Путин оценил возможности экономических связей Москвы и Хельсинки

Россия и Финляндия смогут преодолеть урон, нанесенный пандемией экономическим отношениям. Об этом заявил президент РФ на переговорах с финляндским коллегой Саули Ниинистё в Кремле.

"Финляндия - наш надежный партнер, близкий сосед", - заявил Владимир Путин. "Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем в значительной степени преодолеть нанесенный нашим отношениям в сфере экономики урон", - считает он.

Товарооборот вырос на 21 процент, экспорт и импорт сбалансированы, продолжаются крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия, отметил президент РФ. "Россия продолжает занимать одно из первых мест среди наиболее значимых торгово-экономических партнеров Финляндии", - констатировал он.

К сожалению, контакты в гуманитарной сфере сейчас идут в онлайн-формате, но работа продолжается, также заметил Путин.