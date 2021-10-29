Новости

Ученые США: COVID-19 способен вызвать тяжелые нарушения слуха 16:37
Съемки "Аквамена 2" остановлены: Джейсон Момоа заразился коронавирусом 16:36
Умер бывший начальник ВМА генерал Борис Гайдар 16:33
Эксперт: Нельзя предсказать, когда COVID-19 станет сезонным 16:19
Цена на газ в Европе упала ниже 800 долларов впервые с 17 сентября 16:07
В Москве увеличилась детская смертность от коронавируса 15:47
Шерпа России в G20 оценила шансы взаимного признания сертификатов вакцинации 15:42
Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни с 8 ноября 15:38
Собянин: Большинство предприятий Москвы соблюдает предписания властей 15:36
Вертолету Ми-26 ЦВО присвоили имя генерала Виталия Павлова 15:33
Минстрой разработал проект госпрограммы по развитию туризма в России 15:26
Путин оценил возможности экономических связей Москвы и Хельсинки 15:24
Полиция задержала телефонных мошенников, похитивших 160 млн рублей 15:21
Россиянки выиграли медальный зачет на ЧМ по художественной гимнастике 15:18
В Беларуси планируют объединить школьные экзамены с ЦТ 15:14
На Кубани снова начнут контролировать соблюдение самоизоляции 15:08
Северный флот передал для больниц Костромской области 2 тонны кислорода 15:05
Тысячи жителей Хакасии получат выплаты за прививку от COVID-19 15:02
В СК прокомментировали приговор по первому делу "Зимней вишни" 15:00
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
"Росгосстрах" вернет матери погибшего ребенка взысканные 400 тысяч рублей 14:55
Kia обновила еще одну модель для российского рынка 14:42
Нижегородским ресторанам разрешили работать навынос 14:38
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ 14:36
Лукашенко дал поручение активно развивать производство электробусов 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 15:24
Рубрика: Власть

Путин оценил возможности экономических связей Москвы и Хельсинки

Текст: Кира Латухина

Россия и Финляндия смогут преодолеть урон, нанесенный пандемией экономическим отношениям. Об этом заявил президент РФ на переговорах с финляндским коллегой Саули Ниинистё в Кремле.

Фото: Юрий Белинский/ ТАСС
Россия и Финляндия договорились о возобновлении туристического маршрута

"Финляндия - наш надежный партнер, близкий сосед", - заявил Владимир Путин. "Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем в значительной степени преодолеть нанесенный нашим отношениям в сфере экономики урон", - считает он.

Товарооборот вырос на 21 процент, экспорт и импорт сбалансированы, продолжаются крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия, отметил президент РФ. "Россия продолжает занимать одно из первых мест среди наиболее значимых торгово-экономических партнеров Финляндии", - констатировал он.

К сожалению, контакты в гуманитарной сфере сейчас идут в онлайн-формате, но работа продолжается, также заметил Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте
Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни с 8 ноября
Блогер Бобиев получил 10 месяцев колонии за скандальную съемку у храма
Голикова: Ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы