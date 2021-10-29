Путин поручил главе Минздрава отправиться в регионы на помощь медикам

Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где наиболее критическая ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин дал поручение министру здравоохранения вместе с заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи", - сообщил Песков.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю с 22 по 29 октября ухудшилась в 13 регионах России. Отрицательную динамику за неделю показали, в частности, Алтай, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Владимирская, Ивановская, Курганская области и другие.