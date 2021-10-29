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29.10.2021 09:00
Рубрика: В мире

Спрос растет

Расширение импорта повышает уровень потребления
Текст: Ло Шаньшань
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
В провинции Цзянси открылся первый магазин импортных бондовых товаров в рамках грузовых перевозок по маршрутам Китай-Европа Фото: Ху Голинь В провинции Цзянси открылся первый магазин импортных бондовых товаров в рамках грузовых перевозок по маршрутам Китай-Европа Фото: Ху Голинь
В провинции Цзянси открылся первый магазин импортных бондовых товаров в рамках грузовых перевозок по маршрутам Китай-Европа Фото: Ху Голинь

С начала этого года потребительский рынок Китая продолжает набирать обороты. В первые три квартала общий объем розничных продаж потребительских товаров в стране достиг 31805,7 миллиардов юаней (около 4,97 триллиона долларов), увеличившись на 16,4 процента в годовом исчислении, средний рост за два года составил 3,9 процента. Восстановление внутреннего рынка привело к росту импорта потребительских товаров. Согласно таможенным данным, объем китайского импорта в первые три квартала увеличился на 14,7 процента, при этом объем импорта чемоданов и сумок, ювелирных изделий удвоился по сравнению с прошлым годом.

В то же время за счет офлайн- и онлайн- форматов постоянно расширяются каналы поставок импортных товаров на китайский рынок. Трансграничная электронная торговля Китая активно развивается. Статистика показывает, что в первой половине года объем розничного импорта по каналам трансграничной электронной торговли в КНР достиг 283,1 миллиарда юаней (около 44 миллиардов долларов), увеличившись на 4,6 процента в годовом исчислении.

Ориентация на качество стала важной особенностью потребления импортной продукции. Уходовая косметика, медицинские изделия, товары для матери и ребенка и прочие пользуются наибольшей популярностью среди китайских потребителей. Стала более разнообразной структура ассортимента импорта.

"Рост импорта потребительских товаров - результат высвобождения потенциала внутреннего рынка и неизбежный результат модернизации потребления", - заявил директор Института исследования обращения и потребления Академии международной торговли и экономического сотрудничества при министерстве коммерции КНР Дун Чао. По его мнению, вслед за экономическим развитием и ростом уровня доходов потребительский рынок демонстрирует развитие в направлении индивидуализации, диверсификации и ориентированности на высший и средний классы. Это может оптимизировать структуру предложения на рынке, улучшить качество предложения и повысить адаптивность системы предложения к внутреннему спросу, что позволит еще больше удовлетворить растущую потребность народа в лучшей жизни.

С 1 июля прошлого года, когда начала действовать новая беспошлинная политика в островной провинции Хайнань на юге Китая, и по 30 июня этого года объем продаж магазинов беспошлинной торговли провинции достиг 46,8 миллиарда юаней (около 7 миллиардов долларов), увеличившись на 226 процентов в годовом исчислении. Число посетителей магазинов достигло 6,28 миллиона человек, что больше на 102 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С начала этого года Китай продолжает создавать международные торгово-выставочные платформы для содействия стыковке внутренних и международных закупок и обогащения внутреннего предложения. В стране были организованы первое Китайское ЭКСПО потребительских товаров (CICPE), второе ЭКСПО Китая и стран Центральной и Восточной Европы (China-CEEC Expo) и Китайская международная ярмарка потребительских товаров, а также другие международные выставки. 5 ноября стартует четвертое Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE). По состоянию на 27 июля 284 компании из списка ТОП-500 зарегистрировались для участия в выставке, что превысило показатель предыдущего года, общая площадь зарезервированных выставочных стендов достигла 360 тысяч квадратных метров. Более 50 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Торговая ярмарка CIIE на пешеходной улице Наньцзинлу в Шанхае на востоке Китая привлекла множество потребителей Фото: Чэнь Юйюй

В последние годы Китай неоднократно снижал ставки тарифов на импорт, в особенности понижал ставки таможенных пошлин на потребительские товары, на которые есть спрос и существует дефицит в стране. В настоящее время общий уровень таможенных пошлин в Китае снизился с 9,8 процента в 2017 году до менее 7,5 процента.

КНР упрощает и процедуры торговли. В стране формируется "единое окно" международной торговли, которое позволяет обмен данными с 25 ведомствами. Китай содействует безбумажному электронному процессу таможенного оформления в портах, ускоряет строительство интеллектуальных портов и повышает эффективность таможенного оформления. В июне 2021 года общее время таможенного оформления импорта по всей стране составило 36,68 часа, что на 62,34 процента меньше, чем в 2017 году. Были упрощены документы для импорта и экспорта. Количество документов, которые проверяются в процессе импорта и экспорта, было сокращено с 86 в 2018 году до 41 в настоящее время.

В соответствии с тенденцией к повышению потребления КНР продолжает оптимизировать список товаров розничного импорта по каналам трансграничной электронной коммерции. Как заявил заместитель министра торговли КНР Жэнь Хунбинь, в стране был составлен список товаров, разрешенных к розничному импорту в рамках трансграничной электронной коммерции. Министерство финансов КНР и соответствующие ведомства уже дважды корректировали перечень, и теперь в него включено более 1400 товаров. Следующим шагом будет дальнейшая оптимизация списка для лучшего удовлетворения внутреннего потребительского спроса.

Материалы предоставлены газетой "Жэньминь Жибао"

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